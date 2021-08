De voldsomme skovbrande og rekordtemperaturer flere steder i Grækenland og Tyrkiet har fået flere danskere til at løfte bekymrede øjenbryn.

Det kan man i hvert fald mærke hos Udenrigsministeriets Borgerservice, der over de seneste døgn har fået et væld af opkald fra danskere, der enten allerede er i de berørte lande eller er på vej derned.

»Der er flere, der opholder sig på ferieøen Rhodos, der ringer og kan se røg fra skovbrandene og aske på deres hotelaltan. Vi maner dog til besindighed, da de fleste brande er under kontrol,« siger Frej Jackson, fungerende chef for Udenrigsministeriets Borgerservice, til B.T.

Han fortæller, at man indtil videre ikke har meldinger om danske statsborgere, der er kommet til skade eller blevet evakueret i forbindelse med skovbrandene.

Den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har mandag udtalt, at det er den værste hedebølge i landet i de sidste 30 år.

Temperaturerne på flere populære feriedestinationer nærmer sig 45 grader, og brandfolk kæmper stadig hårdt for at holde brandene under kontrol.

Brandfolk har i flere dage kæmpet mod massive skovbrande på den græske ferieø Rhodos. Foto: DAMIANIDIS LEFTERIS Vis mere Brandfolk har i flere dage kæmpet mod massive skovbrande på den græske ferieø Rhodos. Foto: DAMIANIDIS LEFTERIS

»Det er stadig relativt få steder, der er meget hårdt ramt, men vi er i løbende dialog med vores ambassader om situationen,« siger Frej Jackson.

Han opfordrer dog danskere, der overvejer at aflyse ferier i de berørte lande, om at »slå koldt vand i blodet«.

»Brandene er for det meste under kontrol. Man bør dog holde sig orienteret hos de lokale myndigheder og eventuelt tage kontakt til sit rejseselskab eller hotel, der kan fortælle mere om situationen på konkrete destinationer,« lyder det fra den fungerende chef i Udenrigsministeriets Borgerservice.

Han opfordrer desuden alle danskere, der enten befinder sig i Grækenland og Tyrkiet eller er på vej derned, til at tilmelde sig den såkaldte danskerliste og downloade Udenrigsministeriets app, 'Rejseklar'.

Grækenland har i den seneste tid oplevet en massiv hedebølge - flere steder kan temperaturerne i den kommende uge nå over 45 grader, lyder det fra de græske myndigheder. Foto: ORESTIS PANAGIOTOU Vis mere Grækenland har i den seneste tid oplevet en massiv hedebølge - flere steder kan temperaturerne i den kommende uge nå over 45 grader, lyder det fra de græske myndigheder. Foto: ORESTIS PANAGIOTOU

Hos de danske rejsegiganter TUI og Bravo Tours har man dog ikke oplevet samme ihærdige telefonaktivitet som i Udenrigsministeriet. Men man er dog meget opmærksom på situationen, lyder budskabet.

»Vi holder naturligvis øje med situationen særligt på Rhodos, hvor vi har gæster i øjeblikket, men vi er løbende i dialog med vores rejseledere og lokale myndigheder,« siger pressetalsmand Thomas Jessen fra TUI Danmark.

»Det er vigtigt, at brandene er under kontrol. Men vi orienterer løbende vores gæster om situationen,« supplerer Sidsel Nordestgaard, presseansvarlig hos Bravo Tours.

I Tyrkiet er otte mennesker omkommet under flere end 100 naturbrande langs landets sydkyst ifølge AFP, mens der forstsat ikke er meldinger om omkomne i Grækenland.

Der er heller ingen meldinger om omkomne i hverken Italien eller Spanien, de rover weekenden også er blevet ramt af flere skovbrande.