En række dybt mystiske og rystende hændelser over luftrummet på den amerikanske østkyst mellem 2014 og 2015 får nu Pentagon til at indlede en bemærkelsesværdig mission.

I perioden trænede amerikanske piloter i området, før de skulle roteres videre ud i kampzoner, men under træningen stødte flere af dem på mærkelige flyvende objekter. Objekter, som udførte manøvrer, der egentlig ikke kan lade sig gøre med menneskeskabt teknologi.

Først indrapporterede piloterne hændelserne til deres overordnede i flåden, som begyndte at registrere de mystiske hændelser. Man havde nemlig haft lignende oplevelser i 2005 og ville nu systematisk registrere det, piloterne så.

Men der skete ikke noget videre, og projektet foregik i total hemmelighed, så i 2018 stod en række dybt chokerede og mærkede piloter frem i avisen New York Times og fortalte om de ting, de havde set. Snebolden rullede.

I september 2019 erkendte Pentagon, at den var god nok: De var i besiddelse af massive mængder videomateriale, som deres piloter havde filmet med infrarøde kameraer, hvor der var uidentificerede flyvende objekter på billederne. Altså: UFO'er.

Men hvad var det, de amerikanske piloter så, der var så usædvanligt?

I artiklen i New York Times fortalte piloterne eksempelvis, hvordan de havde set et roterende objekt, som bevægede sig mod vindretningen.

De flyvende objekter havde ikke synlige motorer, efterlod ikke spor fra udstødning og fløj hurtigere end lysets hast.

Flere af dem udførte også manøvrer, som ikke bør kunne lade sig gøre. Eksempelvis stoppede et af objekterne abrupt op og accelererede så fra nul til lysets hast på stedet.

Nu skal en officiel redegørelse give et indblik i, hvad der egentlig foregik i de måneder over amerikansk luftrum.

For man er bekymret i USA. Rigtig bekymret. Det skriver The Times.

»For at være helt ærlig, så er det måske bedst, hvis det her er noget, der kommer fra en anden planet, fremfor at være udtryk for, at kineserne eller russerne har foretaget et teknologisk fremskridt, som vi ikke har,« siger Marco Rubio, senator i Florida og medlem af senatets efterretningskomité.

Fredag aften lød det så fra Forsvarsministeriet i USA, at man har nedsat en gruppe. En gruppe, som blandt andet er blevet briefet af astrofysikere i 'flyvende objekter fra det ydre rum':

»Den (gruppen, red.) skal forbedre vores forståelse af og give os et bedre indblik i de her uidentificerede objekter. Missionen er at opspore, analysere og registrere de her objekter og se på, om de potentielt udgør en trussel mod USA's nationale sikkerhed.«

I spidsen for missionen står David Nordquist, der er viceforsvarsminister i USA.

Der har faktisk allerede foregået en tophemmelig efterforskning af fænomenet. Det kørte fra 2007 til 2012, hvor det blev lukket ned på grund af nedskæringer.

Den forhenværende chef for den efterforskning, Luis Elozondo, opsagde i 2017 sin stilling i protest mod nedlukning og mørklægningen af efterforskningen.

I den forbindelse sagde han:

»De her luftfartøjer – lad os kalde dem det – udviser egenskaber, som lige nu ikke er i det amerikanske arsenal. De er heller ikke tilgængelige for andre lande, så vidt vi ved. Der er ret overbevisende beviser for, at vi ikke er alene.«