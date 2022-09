Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kreml har netop bekræftet, at den Vladimir Putn ikke komme til at deltage i den tidligere sovjetiske leder Mikhail Gorbatjovs begravelse.

Årsagen er, at han ikke har tid, lyder det.

Det skriver Sky News.

Kremls talsmand, Dmitry Peskov, fortæller til Sky News, at Putin har andre planer 3. september, hvor den store begravelse finder sted.

I stedet har han torsdag morgen været forbi Central Clinical Hospital i Moskva og lagt en blomsterkrans.

Det var nemlig på hospitalet, at Gorbatjov tirsdag døde.

Gorbatjov kom til magten i Sovjetunionen i 1985.

Som landets leder forhandlede han nedrustningsaftaler med USA's daværende præsident Ronald Reagan. Det bidrog sammen med Sovjetunionens ringe økonomi til afslutningen på Den Kolde Krig.

I 1990 fik Gorbatjov Nobels fredspris for sin indsats for nedrustningen.

Den tidligere leder døde tirsdag aften i en alder af 91 år.

Lørdag finder først en ceremoni sted i den berømte søjlehal i Fagforeningernes Hus centralt i den russiske hovedstad ifølge Interfax.

Det var blandt andet her, at liget af Josef Stalin lå på lit de parade, efter at han døde i 1953.

Samme dag skal Gorbatjov stedes til hvile på Novodevitjekirkegården, udtaler Vladimir Poljakov, pressesekretær for Gorbatjov-fonden, ifølge nyhedsbureauet Tass.

Her er en række højtstående politikere, kunstnere, kongelige og intellektuelle blevet begravet, siden kirkegården blev etableret i det 16. århundrede.