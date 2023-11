David Cameron har været ude af britisk toppolitik siden brexit-afstemningen i 2016.

Mandag formiddag gik rygterne om et sensationelt comeback, og det bliver nu bekræftet fra officielt hold.

Den tidligere premierminister vender tilbage til britisk toppolitik i en rolle som udenrigsminister.

Det sker som et led i en regeringsrokade, hvor den kontroversielle indenrigsminister Suella Braverman er blevet fyret.

David Cameron trådte tilbage i 2016 efter at det ikke lykkedes ham at få det ønskede 'remain'-resultat i brexit-afstemningen.

Mandag morgen blev der sat ild til rygterne om et comeback, da han blev set gå ind ad fordøren i sit tidligere hjem, 10 Downing Street, i London.

Og det er de rygter, som nu er bekræftet fra den britiske regerings side.

David Cameron er ikke i dag medlem af det britiske parlament, men ved at placere ham i Overhuset kan premierminister Rishi Sunak indlemme David Cameron i sin regering.

Den store udvikling i mandagens regeringsrokade var ellers i første omgang, at Rishi Sunak havde fået nok af indenrigsminister Suella Braverman, som ved flere lejligheder har været genstand for voldsom kritik.

Senest har hun kritiseret politiet for håndteringen af demonstrationer i forbindelse med konflikten mellem Israel og Palæstina.

Suella Braverman havde kaldt propalæstinensiske demonstrationer for 'hadmarcher' og 'pøbler'.

»Det har været mit livs største privilegie at tjene som indenrigsminister. Jeg vil have mere at sige på et senere tidspunkt,« lyder det ifølge the Guardians politiske redaktør, Pippa Crerar, i en meddelelse fra Suella Bravermans talsperson.

Suella Braverman efterfølges som indenrigsminister af den tidligere forsvarsminister James Cleverly.

David Cameron, som nu gør politisk comeback som ny udenrigsminister, var britisk premierminister fra 2010 til 2016.