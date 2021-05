Ja, Boris Johnson blev lørdag gift med sin forlovede Carrie Symonds ved en hemmelig ceremoni.

Det bekræfter en talsmand for den britiske premierminister søndag formiddag.

Ifølge BBC var der med talsmandens ord tale om en 'lille ceremoni' lørdag eftermiddag.

Allerede i går havde flere medier dog opsnappet, at brylluppet fandt sted, og det ryddede mange overskrifter i Storbritannien.

Eksempelvis skrev The Sun, at bruden Carrie Symonds var iført 'en lang hvid kjole på, men ikke et slør'.

Daily Mail kunne supplere med, at der var 30 gæster med til begivenheden i Westminster Cathedral, hvilket svarer til det absolutte maksimum i øjeblikket på grund af covid-19-restriktionerne i landet.

Ifølge talsmanden for Boris Johnson bliver der dog holdt en større fest næste år, hvor mange flere familiemedlemmer og venner vil blive inviteret til sommerbryllupsfest.

Det er første gang i næsten 200 år, at en siddende britisk premierminister bliver gift – det skete senest for Robert Banks Jenkinson i 1822.

56-årige Boris Johnson og 33-årige Carrie Symonds blev forlovet i december 2019 og har sammen sønnen Wilfred på et år. Forinden var han i 25 år gift med Marina Wheeler.