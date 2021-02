Lægen Sergey Maximishin, der behandlede den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, efter han blev forgiftet sidste sommer, er død.

Det har Omsk-hospitalet, hvor Sergey Maximishin arbejdede, oplyst ifølge CNN.

I en pressemeddelelse fra hospitalet lyder det, at Sergey Maximishin døde »pludseligt« i en alder af 55 år.

»Med stor sorg kan vi oplyse, at vicecheflægen for anæstesiologi og genoplivning af akuthospitalet, assistent ved Omsk State Medical University, ph.d. i medicinsk videnskab Sergey Maximishin er pludseligt død,« lyder det ifølge CNN i pressemeddelelsen, hvor der ikke bliver nævnt nogen dødsårsag.

Det var i august sidste år, at Navalnyj blev forsøgt dræbt med den dødelige nervegift Novitsjok, i forbindelse med at han gik om bord på et fly i det østlige Rusland.

Meget tyder på, at en russisk efterretningstjeneste stod bag. Novitsjok er udviklet under den kolde krig af landets militære efterretningstjeneste. Ruslands regering har afvist beskyldningerne.

Ifølge den tyske regering har laboratorier i tre forskellige lande fastslået, at Navalnyj blev forgiftet med Novitsjok.

Navalnyj blev fløjet til Berlin i Tyskland efter angrebet i august for at blive behandlet.

Han har selv fortalt, at han næsten er kommet sig helt efter behandlingen i Berlin, og at det derfor var tid at vende tilbage til Rusland.

Navalnyj er en frontfigur i kampen mod korruption i Rusland. Han er gradvist blevet den uofficielle leder af Ruslands prodemokratiske opposition.

Den 44-årige Navalnyj, der er uddannet jurist, har millioner af følgere på sociale medier og har gentagne gange trodset de russiske myndigheder.