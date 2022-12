Lyt til artiklen

I maj 2017 fødte den dengang 18-årige cheerleader Brooke Skylar Richardson i al hemmelighed en lille pige. Hun døbte pigen Annabelle, og så begravede hun hende i sin baghave.

En måned senere blev hun anholdt i sit hjem i byen Carlisle i Ohio, USA og blev tiltalt for at have dræbt sin baby. Selv påstod hun dog, at babyen var dødfødt, hvorfor hun i panik begravede den.

I retssagen, der blev fulgt verden over, blev cheerleaderen i 2019 frikendt for mord og slap med en langt mildere straf for usømmelig omgang med et lig.

Og nu, efter at have afsonet 14 måneders fængsel, kan Brooke Skylar Richardson atter kalde sig en fri kvinde. Retten har nemlig besluttet at forsegle alle juridiske dokumenter, der omhandler dommen, beretter Fox 19.

»Formålet med en forsegling er at rydde journaler, og hun er berettiget. Jeg er ikke overrasket over det,« forklarer statsadvokat og juridisk analytiker Mike Allen og tilføjer:

»I praksis gør det ingen forskel. Hvis nogen vil vide noget om sagen, kan de bare gå på nettet. Det kan man ikke fjerne fra nettet.«

Det var Brooke Skylar Richardsons gynækolog, der i sin tid tippede politiet om, den unge kvinde skulle have født. Blandt andet fordi hun var holdt op med at møde op til ultralyd og blodprøver.



Da politiet ransagede familien Richardsons ejendom fandt de resterne af en nyfødt pige.

I kølvandet af retssagen udtrykte Brooke Skylar Richardson ifølge New York Post stor anger over hændelsen.

»Jeg fortryder, at jeg ikke havde styrken til at fortælle nogen, at jeg var gravid. Jeg ville ønske, jeg havde handlet anderledes. Jeg er plaget af skyldfølelse hver eneste dag, fordi jeg ikke fortalte det til nogen,« fortalte hun.

Derudover lød det, at hun gennem de to år, som retssagen varede, udviklede en depression.

»Hver nat lå jeg og ønskede, at jeg kunne være død i stedet for Annabelle,« sagde hun og tilføjede:

»Jeg kæmper stadig med frygt, og de sidste to år har været intet andet end et mareridt. Efter konstant at have været bange og paranoid over for alle og alt omkring mig, har jeg svært ved at give slip.«