I september måned slap 20-årige Brooke Skylar Richardson fra Ohio med nød og næppe fra en livstidsstraf i et amerikansk fængsel. Nu taler hun ud for første gang siden dommen.

Sagen begynder i maj 2017, hvor den dengang 18-årige cheerleder fødte en lille pige, som hun døbte Annabelle, inden hun begravede pigen i sin baghave.

Ingen andre end hendes læge vidste angiveligt, at hun var gravid, og liget blev først fundet tre måneder senere, da lægen undrede sig over, at Brooke Skylar Richardson bad ham om p-piller.

Den unge kvinde blev efterfølgende tiltalt for at have dræbt sin baby, men hun påstod selv hele vejen gennem retssagen, at babyen var dødfødt, og at hun i panik begravede den.

For to måneder siden fik Brooke Skylar Richardson så rettens ord på, at anklagemyndigheden ikke kunne bevise, at der var tale om mord. I stedet slap hun med en langt mildere straf for usømmelig omgang med et lig.

To måneder senere har den 20-årige kvinde så for første gang siden dommen valgt at kommentere sagen. Det skriver New York Post.

Til det amerikanske medie siger hun, at hendes største fortrydelse er, at hun holdt sin graviditet hemmelig.

»Jeg fortryder, at jeg ikke havde styrken til at fortælle nogen, at jeg var gravid. Jeg ville ønske, jeg havde handlet anderledes. Jeg er plaget af skyldfølelse hver eneste dag, fordi jeg ikke fortalte det til nogen,« siger hun.

Hun fortæller også, at hun gennem de to år, som retssagen varede, udviklede en depression.

»Hver nat lå jeg og ønskede, at jeg kunne være død i stedet for Annabelle,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kæmper stadig med frygt, og de sidste to år har været intet andet end et mareridt. Efter konstant at have været bange og paranoid over for alle og alt omkring mig, har jeg svært ved at give slip.«

Under retssagen kom det frem, at den dengang 18-årige Brooke Skylar Richardson kort efter fødslen sendte en bizar besked til sin mor.

'Jeg mangler bogstaveligt talt ord for, hvor glad jeg er... Jeg glæder mig til bare at kunne klæde mig i noget cute til middagsmaden. Yayyyy, min mave er tilbage, og nu tager jeg den her mulighed for at gøre det fantastisk,' stod der i beskeden.

Anklagerne, der påstod, at Brooke Skylar Richardson dræbte sin baby ved at banke hendes hoved mod en sten, fremviste desuden også en selfie, som Brooke Skylar Richardson tog af sin mave fra et fitnesscenter blot et par timer efter, hun havde født.

Brooke Skylar Richardson brød grædende sammen i retten, da hun blev frikendt for mordet på sin datter.

Hvis hun var blevet dømt skyldig, risikerede hun en livstidsstraf, men hun blev i stedet idømt blot syv dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Og da hun allerede havde siddet fængslet i mere end syv dage, blev hun løsladt på stedet.