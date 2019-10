En kvinde fra Alaska kan se frem til 60 år i fængsel.

Det skyldes, at hun begik et grusomt og koldblodigt drab på sin kæreste, mens han lå og sov.

32-årige Gina Virgilio hældte benzin på den sofa, kæresten sov på - og sætte ild til.

Da kæresten vågnede, fordi det var varmt, kunne Gina Virgilio have reddet hans liv.

Det gjorde hun ikke.

Tværtimod valgte hun at lukke døren, selvom kæresten råbte efter hjælp.

Kæresten døde af de alvorlige forbrændinger, han pådrog sig.

Inden Gina Virgilio modtog sin dom i Alaskas højesteret, sagde hun, at en mental sygdom fik hende til at udføre den forfærdelige gerning, skriver Asocial Press.

Virgilio er en ud af seks søskende, og en af hendes brødre siger, at hun har ændret sig de seneste par år.

Hun begyndte at ændre sig, da hun som 20-årig begyndte at eksperimentere med mange forskellige stoffer som blandt andet kokain.

Stofferne medførte, at Virgilio tabte sig en hel del, undgik sine nærmeste og blev besat af ild.

Ifølge New Zealand Herald forsøgte Virgilio på et tidspunkt at dræbe sit eget barn.

Det fik myndighederne til at tvansfjerne barnet.

Tilbage i 2012 fejrede Virgilio kærestens 24 års fødselsdag, hvorefter han faldt i søvn på sofaen ud på natten.

Herefter valgte hun at gå mod den nærmeste tankstation, hvor lykkedes hende at få benzin, selvom hun kun havde fem cent på lommen.

Herefter gik hun tilbage til lejligheden, hvor hun stirrede lidt på kæresten, inden hun satte ild til sofaen.