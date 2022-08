Lyt til artiklen

Den 50-årige James Coddington har siddet på dødsgangen i 25 år.

Men først nu er han blevet henrettet. Det skriver nyhedsbureauet AP. Det er sket på trods af en anbefaling fra statens benådnings- og prøveløsladelsesnævn om, at hans liv skulle reddes.

»Jeg er ren, jeg kender Gud, jeg er ikke en ond morder,« sagde Coddington til bestyrelsen.

Guvernør Kevin Stitt afviste at omsætte Coddingtons dom til livsvarigt fængsel uden prøveløsladelse og afviste derfor anmodningen.

Han modtog derfor en dødelig indsprøjtning i Oklahoma State Penitentiary i McAlester og blev erklæret død klokken 10.16. Coddington blev i 1997 dømt til døden for at have slået den 73-årige Albert Hale ihjel med en hammer.

Den dengang 24-årige Coddington blev rasende, da Hale nægtede at give ham penge til at købe kokain. Albert Hales søn, Mitch Hale, var lettet over, at man lod henrettelsen stå ved. Han henviser til, at familien nu efter 25 år kan lægge det bag sig.

»Han (Coddington red.) vidste, hvad konsekvenserne var, han kastede terningerne og tabte.«

Coddington begik også mindst seks forskellige væbnede røverier i Oklahoma City. Han var den femte Oklahoma-fange, der blev henrettet, siden staten genoptog henrettelserne sidste år.