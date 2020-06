Nu er det ægteparret Mark og Patricia McCloskeys tur til at være i sigtekornet.

Efter weekendens 'stand-off', hvor det midaldrende amerikanske ægtepar truede ubevæbnede demonstranter med hhv. pistol og et semiautomatisk gevær, har politiet i St. Louis således stillet skarpt på det bevæbnede advokatægtepar.

»Jeg er foruroliget over hændelserne, hvor fredelige demonstranter blev mødt med våben og trusler om voldelige overfald. Vi må beskytte retten til at demonstrere fredeligt, og ethvert forsøg på at intimidere og true med fysisk vold vil ikke blive accepteret«

Sådan skriver storbyen St. Louis' hovedanklager, Kimberly Gardner, ifølge avisen New York Post på Twitter.

En demonstrant skændes med det bevæbnede ægtepar. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters

Søndag trængte godt 300 demonstranter ind i det aflukkede villakvarter, Central West End for at demonstrere foran den luksusvilla, der tilhører St. Louis' borgmester Lyda Krewsons.

Før de nåede så langt, passerede de primært sorte demonstranter den fire etager høje villa, der tilhører advokatparret Mark og Patricia McCloskey.

Og her blev de mødt med både den verbale advarsel 'Keep on moving' og to skarpladte våben.

Optrinnet blev filmet. Siden søndag er videoklippet blevet delt flere millioner gange på de sociale medier. Og ifølge avisen New York Times ses den sort-hvide konfrontation nu som et 'symbol på det racedelte USA'.

Patricia McCloskey på plænen foran sit hus i St. Louis. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters

Både ægteparret selv og flere af demonstranterne har siden meldt modparten til politiet.

Ægteparret, der begge har våbentilladelse, står fast på deres ret til at forsvare deres private ejendom. Og via twitter siger St. Louis' hovedanklager Kimberly Gardner videre:

»Vi samarbejder med offentligheden og politiet om at efterforske sagen. Tag ikke fejl: Vi vil ikke tolerere brug af vold imod dem, som bruger deres forfatningssikrede ret til at forsamle sig. Og vi vil gøre alt i vores magt for at holde folk ansvarlige.«

Før demonstranterne havde tvunget sig adgang til det aflukkede villakvarter, havde borgmesteren offentliggjort navne, adresser og telefonnumre på sine politiske fjender.

Mark og Patricia McCloskey byder deres gæster velkommen. Foto: DANIEL SHULAR

Derfor forlanger de vrede borgere nu borgmesterens afgang.

Siden weekenden har borgmester Lyda Krewsons sagt undskyld for sin opførsel. Men hun nægter fortsat at forlade sin post.