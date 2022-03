Krigen i Ukraine har efterladt betydelige spor.

Og især Ukraine vil gerne have, at man får fredsforhandlinger på plads med Rusland, for at undgå flere civile dødsfald.

Begge fronter melder nu, at der er fornuftige fremskridt i forhandlingerne.

Et russisk delegationsmedlem, Leonid Slutskij, siger ifølge det russiske medie RIA, at der er sket betydelige fremskridt i forhandlingsprocessen inden for de seneste par dage.

Samtidig siger Ukraines præsidentrådgiver Mykhailo Podolja – som er en del af landets forhandlingsdelegation – at forhandlingerne er blevet mere konstruktive.

»Vi giver ikke indrømmelser på et principielt grundlag på noget område. Rusland forstår dette nu, og Rusland er begyndt at tale mere konstruktivt. Jeg tror, ​​vi kan få nogle resultater om et par dage,« siger Podolja i en video ifølge The Guardian.

Det russiske forhandlingsmedlem Leonid Slutskij siger, at man håber at nå frem til en 'fælles holdning' og et dokument, der kan underskrives. Det skriver Reuters.

»Sammenlignet med begyndelsen af ​​forhandlingsprocessen har Moskva og Kyiv gjort betydelige fremskridt med at opnå et resultat,« sagde han yderligere ifølge RIA.

Udenrigsministrene fra Rusland og Ukraine mødtes senest torsdag i Tyrkiet uden for alvor at nærme sig hinanden. Et imødeset møde mellem udenrigsministrene fra Rusland og Ukraine har ikke umiddelbart ført til nogen særlige fremskridt i forhold til at stoppe krigen i Ukraine.

Her har Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, og Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba de mest fremtrædende personer til mødet.

»Vi talte om en våbenhvile, en våbenhvile på et døgn, men der var ikke nogen fremskridt,« siger Kuleba efter mødet.

Han gentager samtidig et løfte om, at Ukraine ikke vil trække sig.

»Jeg vil gerne gentage, at Ukraine ikke har overgivet sig, ikke overgiver sig og ikke kommer til at overgive sig,« lyder det fra Kuleba.