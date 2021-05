For cirka 100 år siden begyndte der at ske mærkelige ting på vulkanøen Alicudi, der er en del af De Æoliske Øer i Middelhavet.

Mellem 1903 og 1905 begyndte flere af øens så omkring 1000 indbyggere for første gang at se og opleve uforklarlige ting. Nu viser det sig, at det måske ikke er så uforklarligt, som man skulle tro.

Det skriver Dagbladet.

Men lad os lige komme omkring, hvilke besynderlige ting, der er foregået på den lille ø på fem kvadratkilometer, som endnu ikke har et vejsystem og nu er nede på kun 100 indbyggere.

Folk på øen har i over 100 år set spøgelser, klovne og flyvende kvinder, der lokalt kaldes 'maiara' – på dansk hekse – dukke op på øen.

Særlig heksene blev og bliver set meget af de mennesker, der bor på øen. De var både onde og gode. De onde af slagsen skulle angiveligt forsøge at synke fiskerbåde og sende forbandelser efter folk.

Ifølge CNN skulle mænd også være blevet forvandlet til æsler. Og da flere fra befolkningen kunne dele erfaringerne med de skøre begivenheder og overnaturlige væsner, så begyndte det nærmest at virke sandsynligt.

Indtil undersøgelser for nogle år siden kunne påvise, at der er tale om forgiftning. Den logiske forklaring lyder på, at beboerne har indåndet svampespore via det man kalder meldug, som er vokset på kornet på indbyggernes marker.

Her finder man nemlig dele af elementerne i det hallucinerende stof LSD. Indbyggerne har altså været påvirket af stoffet.

Årsagen til, at det er opstået, skal findes i klimaet på øen, der var meget skiftende. Det betød, at der ofte var stor luftfugtighed, som gav grobund for svampevæksten.

Beboerne indtog svampen via det brød, der blev lavet på mel malet af kornet. Det er senere blevet døbt 'Djævlens Brød'.