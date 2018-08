Selv om orkanen Lane er blevet nedjusteret til kategori 4, forbereder hawaiianerne sig på det værste.

Honolulu. Befolkningen i østaten Hawaii forbereder sig på orkanen Lane, der nærmer sig time for time. Vinduer og døre er blevet blokeret, mens butikker tømmes for mad og vand.

Onsdag blev Lane nedjusteret fra kategori 5, der er den højeste kategori, til kategori 4. Det betyder dog langt fra, at orkanen er ufarlig.

Orkanen forventes at ramme øgrupperne torsdag med en vindstyrke på 161 kilometer i timen. Sker det, vil orkanen være den mest kraftfulde i 26 år.

Men modsat befolkningen i Texas og Florida kan hawaiianerne ikke pakke bilerne og køre flere hundrede kilometer for at komme i sikkerhed.

Og selv om der er oprettet herberger flere steder på øerne, er der langt fra nok plads til at huse store dele af befolkningen.

I stedet sørger mange for at have nok forsyninger hjemme, så de kan barrikaderer sig i husene.

Det inkluderer mad og drikke, men også fornødenheder i tilfælde af at elektriciteten bliver afbrudt på øen som følge af orkanens ødelæggelser.

Det fortæller Christyl Nagao, der bor på den ældste og fjerdestørste af Hawaii-øerne, Kauai:

- På det her tidspunkt er alle begyndt at spænde sikkerhedsselen. Vores familier er her. Vi har virksomheder og dit og dat, der skal passes, men man er bare nødt til at barrikadere sig og holde fast på hinanden.

Fra torsdag til lørdag forventer USA's nationale vejrcenter, at orkanen vil bevæge sig over Hawaiis største ø.

Af den grund er skoler lukket resten af ugen, mens offentligt ansatte er blevet bedt om at holde sig hjemme, medmindre de har livsvigtige funktioner.

Samtidig arbejder beredskabet på at få så mange af Hawaiis hjemløse i sikkerhed som muligt. Mange af dem holder normalt til nær strande og vandløb, der risikerer at blive oversvømmet.

Melanie Davis, der bor i en forstod til Honolulu, siger, at hun har sørget for at hendes tre børn, der alle er under fire år, har redningsveste i nærheden af sig - "bare for en sikkerheds skyld".

Meteorolog Chevy Chevalier siger, at Lane torsdag muligvis kan nedjusteres yderligere til kategori 3.

- Vi forventer, at orkanen gradvist bliver svagere. Men når det så er sagt, så viser vores nuværende prognoser, at vi stadig har at gøre med en kraftfuld orkan, siger Chevy Chevalier.

