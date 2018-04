En 65-årig bedstemors håndbagage skabte paniske scener i lufthavnen i Brisbane - på grund af en lille, men meget uheldig, stavefejl.

Det skriver Yahoo News.

Indiske Venkata Lakshmi var fløjet til den australske by fra Mumbai i hjemlandet for at besøge sin datter, men da hun gik gennem sikkerhedskontrollen kort efter landingen klokken 07.00 onsdag morgen, brød helvede løs. I løbet af ingen tid blev den noget forvirrede kvinde hevet til side af politiet og bedt om åbne sin håndbagage. Samtidig blev et område i nærheden af sikkerhedskontrollen afspærret.

For der stod 'Bomb to Brisbane' (bombe til Brisbane, red.) med store, fede bogstaver henover pakken - og derfor turde politiet og sikkerhedspersonalet i lufthavnen ikke tage nogen chancer.

Pakkens påskrift skabte panik i lufthavnen i Brisbane. Foto: Politifoto Pakkens påskrift skabte panik i lufthavnen i Brisbane. Foto: Politifoto

Men det viste sig, at det hele bundede i en ret grotesk stavefejl fra Venkata Lakshmis side.

Datteren Devi Jothiraj fortæller, at hendes mor var nervøs for at flyve alene og derfor skrev navnet på de lufthavne, hun skulle lette fra og lande i, på sin bagage for en sikkerheds skyld. Men Venkata Lakshmis engelskkundskaber er minimale, så da pladsen blev for trang, fik hun forkortet 'Bombay' på den helt forkerte måde.

»Hun gik i gang med at skrive Bombay, men indså undervejs indså hun, at der ikke var plads til hele teksten, så hun stoppede efter 'Bomb' og skrev 'Bomb to Brisbane' og Mumbai nedenunder,« siger Devi Jothiraj til Yahoo.

Med til historien hører, at den indiske millionby Mumbai indtil 1995 gik under navnet Bombay, som mange stadig bruger.

Da politiet fandt ud af, at der var en harmløs forklaring på bagagens ellers alarmerende påskrift - og havde undersøgt indholdet - lod de Venkata Lakshmi gå.

På det tidspunkt var Devi Jothiraj og hendes to børn begyndt at undre sig over, hvor deres mor og bedstemor mon var blevet af.

En talsperson for det australske politi har bekræftet den noget bizarre episode overfor Yahoo News.