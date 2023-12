»Jeg løb ind i flyet og spurgte stewardessen, hvor mit barnebarn var. Hun sagde, at han ikke var ombord.«

Maria Ramos fik et chok, da hun 21. december stod i lufthavnen i Fort Myers og ventede på sit barnebarn.

Den seksårige dreng, der skulle rejse alene for første gang – dukkede nemlig slet ikke op.

Det lyder som en scene fra filmsuccesen 'Home Alone,' men det skete såmænd i den virkelige verden for en seksårig dreng fra Florida forleden.

Den lille dreng kom simpelthen på det forkerte fly i Philadelphia og endte et helt andet sted end der, hvor hans familie stod og ventede på ham.

Den seksårige skulle nemlig flyve alene på juleferie hos sin bedstemor i det sydvestlige Florida.

Derfor havde familien betalt flyselskabet for en børneguide, der skulle sørge for, at han kom med flyet.

When the grandmother, Maria Ramos, showed up on Thursday at Southwest Florida International Airport in Fort Myers to greet her grandson who was flying for the first time from Philadelphia, she was told he wasn t on the Spirit Airlines flight.https://t.co/OEiT1vIgiL — WHYY News (@WHYYNews) December 27, 2023

Og af sted kom han.

Desværre endte han i Orlando – 250 kilometer væk fra Fort Myers, hvor hans bedstemor var troppet op for at hente ham.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem AP, CNN og New York Post.

Flyselskabet Spirit Airlines har undskyldt fadæsen, men bedstemoderen Maria Ramos er ikke tilfreds med forklaringen.

»Come on. I har kameraer over det hele. I har kameraer på jeres fly. I har kameraer over alt. I siger til mig, at I ikke ved, hvad der skete med Casper, fem dage efter, og at det er under efterforskning,« siger hun til WINK News og fortsætter:

»Hvordan kom han på et andet fly? Hvordan endte han i Orlando? De aner det ikke.«

Flyselskabet siger i en udtalelse, at barnet var i selskab med en medarbejder, og at familien fik besked, så snart fejlen blev opdaget.

De undskylder og beklager dybt over for familien.

CBS affiliate WINK-TV reported that the 6-year-old was visiting his grandmother, Maria Ramos, and was his first time on a plane. | via @philstarlife



READ: https://t.co/97ZlDmxqrF pic.twitter.com/1oj26W2gHp — The Philippine Star (@PhilippineStar) December 27, 2023

Maria Ramos fastholder imidlertid, at hun ikke havde fået besked om, at hendes barnebarn stod i Orlando.

I 40 minutter anede hun efter eget udsagn ikke, hvad der var sket, før den lille dreng selv ringede hende på på Facetime.

Så satte hun sig i bilen og kørte de fire timer for selv at hente ham i Orlando.

Flyselskabet har tilbudt en kompensation og vil også gerne betale drengens returbillet.

Maria Ramos understreger dog, at hendes barnebarn nu er blevet bange for at være alene, og at alt, hun ønsker, er at få kastet fuldt lys over sagen.