En engelsk bedstemor, som netop er blevet dømt for at være involveret i et fulderik-slagsmål i Manchester lufthavn, skaber nu 'slagsmål' blandt læserne af hendes historie på internettet. De kan simpelthen ikke tro på hendes alder.

Den 50-årige Alison Yorston blev dømt for at forstyrre den offentlige orden. Det skete, da hun blev rasende over at blive nægtet adgang til et fly til Dubai.

Den 1. juli sidste år var hun på vej med sin datter og svigersøn for at fejre sin 50-årsdag.

For at det ikke skal være løgn, overfaldt hun både kabinepersonalet og en politibetjent i sit raseri. Det skriver news.com.au.

Alison Yorston. Foto: Facebook / Alison Yorston

Men efter at sagen har været for retten i Manchester, er tidligere feriefotos dukket op, og så bliver læserne mildt sagt forvirrede over hendes ungdommelige udseende.

»Hvordan kan hun være en bedstemor, hun ser kun ud til at være 40 år,« lød en af kommentarerne på Facebook.

»Jeg må indrømme, at hun ser fantastisk ud af en på 50, bare en skam at hun ikke kunne opføre sig som sådan en,« sagde en anden.

En sagde ude omsvøb:

»Det er en modbydelig handling. Alligevel er hun den mest attraktive bedstemor, jeg nogensinde har set.«

Alison Yorston holder sig godt - ifølge de fotos, der bruges i dækningen af hendes slagsmål. Foto: Facebook / Alison Yorston

Detaljerne om hendes mislykkede flyvetur kom frem under retssagen.

De forsamlede hørte, hvordan hun delte en flaske vin i afgangshallen med sin datter og senere vaklede mod gaten med det resultat, at hun ikke fik lov til at gå ombord.

Personalet blev nødt til at kalde på hjælp fra politiet. Da de kom, begyndte Alison Yorston at fægte med begge arme og sparkede pludselig en betjent i mellemgulvet.

Under kampen faldt hun ned på betongulvet og brækkede sin arm tre steder.

Politiet havde på det tidspunkt tændt for deres kamera, der filmede hende, mens hun skreg:

»Hvorfor brækker I armen på mig? Lad være med at fucking røre mig.«

Da hun trådte frem for dommeren i Manchester Magistrates Court, havde Yorston armen bundet op i en slynge.

Dommeren dømte hende til seks måneders samfundstjeneste med et armbånd på armen - og til at betale omkostningerne for retten på godt 6.400 kroner. Det skriver Manchester Evening News.

Hendes forsvarer sagde:

»Hun er for øjeblikket sygemeldt. Hun kan ikke arbejde, og hendes ansættelse nærmer sig enden. Hun har ingen problemer med alkohol eller narkotika. De var totalt uden for hendes personlighed, at hun gjorde dette her.«