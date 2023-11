I Norge er en kvinde i 50'erne blevet tiltalt for drabsforsøg ved at have kastet sit etårige barnebarn ud af vinduet.

Det skriver VG.

Mediet er i besiddelse af anklageskriftet, hvor det står, at anklagemyndigheden vil gå efter en dom om overførsel til tvunget psykiatrisk pleje.

Anklagemyndigheden mener nemlig, at bedstemoren var i en psykotisk tilstand, da hun, ifølge politiet, smed barnet ud af vinduet.

Kvindens forsvarsadvokat oplyser til VG, at kvinden nægter sig skyldig.

Den uhyggelige sag skete i maj tidligere på året i den norske kommune Nesodden, der ligger få kilometer fra Oslo.

Barnet overlevede, men fik alvorlige hovedskader som følge af faldet.

Umiddelbart efter hændelsen blev kvinden varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for drab.

Og det er altså også det, hun nu er blevet tiltalt for.