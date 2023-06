»Jeg græder af glæde. Børnene er udmattede, men jeg har min datters kød og blod tilbage.«

Sådan lyder det fra den lykkelige mormor til de fire børn, der mirakuløst blev fundet i live efter 40 døgn på egen hånd i den barske jungle i Colombia i Sydamerika.

De fire søskende i alderen 1-13 år blev natten til lørdag fundet efter en kæmpemæssig eftersøgning, efter de var styrtet ned 1. maj med et lille propelfly i regnskoven.

Ved flystyret blev tre voksne forrest i flyet dræbt på stedet - heriblandt de fire børns mor og flyets pilot.

Børnenes mormor, Fátima Valencia, har sammen med sin mand besøgt de fire børnebørn på det militærhospital i hovedstaden Bogotá, hvor de blev indlagt og behandlet efter omsider at være blevet fundet i live. Også børnenes far er sammen med børnene.

»De er meget udmattede. Stakler,« lød det fra børnenes bedstefar Filencio Valencia, efter at han havde besøgt sine børnebørn på hospitalet.

»De sover. De er underernærede. De er tynde, meget tynde, « tilføjede bedstefaderen.

Også Colombias præsident, Gustavo Petro, har besøgt de fire søskende sammen med sin kone og datter. Her gav de foran pressefotograferne børnene gaver og hilste på hospitalspersonalet.

Fra hospitalet lyder det, at børnene har fået mindre skader, og at de er underernærede. Men omstændighederne taget i betragtning er de i acceptabel tilstand. De får væske, men kan endnu ikke indtage føde.

De fire børn, der er fra Colombias oprindelige befolkning, blev fundet fem kilometer fra det sted i den uvejsomme jungle, hvor flyet var styrtet.

Efter flystyrtet gennemførte de colombianske myndigheder en storstilet eftersøgning med både helikoptere og fly. Og på landjorden ledte 160 soldater, 70 lokale folk og en halv snes sporhunde.

En af de hunde, der deltog i eftersøgningen, er nu savnet.

Hunden, en belgisk hyrdehund ved navn Wilson, efterlod spor, der i sidste ende førte til fundet af børnene. Men hunden er ikke vendt tilbage fra den tætte colombianske jungle.

Eftersøgningen af Wilson er i gang.

Præsidenten og landets væbnede styrker siger, at de mener, at hunden var ved børnenes side i et stykke tid, fordi dens fodspor blev fundet ved et af børnene.