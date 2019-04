Mindst 310 mennesker har mistet livet den massakre, der påskedag ramte Sri Lanka, og som har efterladt mange i en kæmpe sorg.

En af dem, der er blevet usædvanligt meget berørt af de hjerteløse terrorangreb, er den 71-årige lokale srilankaner Mathilada Hameni, som har mistet hele syv familiemedlemmer i den altoverskyggende tragedie.

Alle familimedlemmerne befandt sig i St. Sebastian-kirken i Negombo, hvor flere end 100 mennesker blev dræbt.

Ifølge VG, der har været nede og besøge bedstemoderen og hendes få overlevende familiemedlemmer, er de syv dræbte i alderen fra 8-45 år.

Både bedstemor Mathilda Hamenis eget barn samt hendes barnebarn er blandt de dræbte.

»Jeg vil ønske, at jeg var død sammen med dem,« siger hun grædende til det norske medie og fortsætter:

»Jeg vil ikke leve mere. Hvis det er sådan, at Gud kan tage og give liv, så burde han tage mit og lade mit barn leve.

En efterforsker, som VG mødte ved St. Sebastian-kirken mandag, fortæller til mediet, at selvmordsbomberen var i besiddelse af en bombe på 10-15 kilo,og at han gik ind af en sidedør, hvorefter han trængte ind i kirken og udløste den.

Her ses skaderne på St. Sebastian-kirken, hvor flere end 100 mennesker mistede livet i et bombeangreb søndag. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA Vis mere Her ses skaderne på St. Sebastian-kirken, hvor flere end 100 mennesker mistede livet i et bombeangreb søndag. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Det er kun kroppene på fire af Mathilda Hamenis syv dræbte familiemedlemmer, som er blevet identificeret. De øvrige tre er endnu ikke identificeret, og det er uvist, om det overhovedet er muligt, da kroppene på mange af kirkegænger blev sprunget i stykker.

Bedstemoderen fortæller, at hun føler sig hjælpeløs, da hun ikke har sin familie mere. Hun siger endvidere, at hun er fyldt med smerte og ikke ved, hvad hun skal gøre nu.

Også B.T. er taget til feriedestinationen i kølvandet terrorangrebene. Her beretter journalist Jesper Vestergaard, at gaderne i den srilankanske hovedstad, Colombo, ligger øde hen efter massakren.

Bortset fra de militærkøretøjer og soldater, der står på alle gadehjørner med ladte geværer, er den ellers så livlige bys gader nemlig fuldstændig blottet for menneskelig aktivitet, fortalte han mandag.

»Det er tydeligt, at regeringen stadig frygter, at der kan komme flere bomber her i Sri Lankas hovedstad.« lød meldingen.

Ud af de mere end 300, der indtil videre er bekræftet døde i bombeangrebe, var de tre danskere. Mandag bekræftede Communication Manager Jesper Stubkier hos Bestseller A/S, at de tre danskere var tre af Anders Holch Povlsens fire børn.

Bestseller-milliardæren befandt sig på hotel Shangri-La med sin hustru, Anne Holch Povlsen, samt deres børn, da en bombe sprang.

'Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,' lød det i en e-mail fra Jesper Stubkier mandag morgen.