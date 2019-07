»Han var helt hysterisk og kunne ikke stoppe med at græde.«

Sådan siger moderen til den et-årige pige Chloe, som i begyndelsen af juli mistede livet i en tragisk ulykke på et krydstogtskib i Puerto Rico.

Her legede hun sammen med sin morfar, Salvatore Anello, i et legerum på skibet 'Freedom of the Seas', da det gik helt, helt galt.

Hendes morfar løftede angiveligt sit lille barnebarn op og satte hende på et gelænder, da han troede, der var en glasvæg bag.

Det viste sig dog, at vinduet var åbent, og derfor faldt Chloe 45 meter ned og ramte betonen på kajen i San Juans i Puerto Rico, hvor hun blev erklæret død kort efter.

Pigens moder, Kimberly Wiegand, og pigens fader, Alan Wiegand, åbner nu op for første gang siden det tragiske tab af deres lille pige. Det gør de i et stort interview med Today.

Ægteparret siger her, at de er i en 'ubeskrivelig sorg', og at pigens bedstefar ikke bør klandres for hendes død.

Det skal rederiet Royal Caribbean dog.

Chloe var 18 måneder gammel, da hun den 7. juli døde efter at være blevet tabt ud af et vindue på 11. etage. Foto: Facebook Vis mere Chloe var 18 måneder gammel, da hun den 7. juli døde efter at være blevet tabt ud af et vindue på 11. etage. Foto: Facebook

»Det er klart, at vi giver dem skylden for ikke at have skabt en mere sikker situation på 11. etage på krydstogtskibet. Der er en million ting, de kunne have gjort for at det øge sikkerheden,« siger Kimberly Wiegand.

Chloe var 18 måneder gammel, da hun mistede livet den 7. juli.

Kimberly Wiegand fortæller til Today, at hun i første omgang ikke kunne forstå den ubærlige besked om, at hendes datter var faldet ud af et vindue.

»Jeg løb derover og kiggede ned, og der var ikke vand nedenunder, men beton. At miste sin baby på den måde er fuldstændig ubegribeligt,« siger hun.

Bedstefar er 'utrøstelig'

Hun fortæller endvidere, at morfar Salvatore Anello var - og er - fuldstændig utrøstelig:

»Han var helt hysterisk og kunne ikke stoppe med at græde. Han græder stadig hele tiden og er meget ulykkelig. Vi kan dårligt kigge på ham, uden han begynder at græde. Hun (Chloe, red.) var hans bedste ven, og han har aldrig nogensinde sat vores børns liv i fare.«

Ægteparret fortæller endvidere, at de nu planlægger at sagsøge rederiet for den manglende sikkerhed.

Today har kontaktet Royal Caribbean for at høre, hvad de siger til familiens beskyldninger om sikkerheden, og de skriver følgende i en mail:

Krydstogtskibet Freedom of the Seas er verdens andet største. Foto: DON EMMERT/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Krydstogtskibet Freedom of the Seas er verdens andet største. Foto: DON EMMERT/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

'Vi er dybt kede af denne hændelse, og vores tanker går til familien. Vi har samarbejdet med myndighederne i San Juan, og de er de relevante at tage fat i for opfølgende spørgsmål i sagen.'

De puertoricanske myndigheder har tidligere udtalt, at de undersøger sagen 'med den seriøsitet og følsomhed, den kræver'.

Ulykken skete efter et ugelangt krydstogt, hvor 'Freedom of The Seas', der er verdens næststørste krydstogtskib, havde besøgt øerne Antigua, St. Lucia og Barbados.

Chloe var med på krydstogtet sammen med både sine forældre, en bror, morfar, mormor, farmor og farfar.