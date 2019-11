Billedet af den 18 måneder gamle Chloe, der bliver ved med at falde gennem luften, hjemsøger stadig hendes bedstefar Salvatore Anello.

Det var nemlig ham, der stod på 11. etage øverst på krydstogtskibet Freedom of Seas i havnen i Puerto Rico med den lille pige på armen, da hun røg ud gennem vinduet.

Bedstefaderen har hele tiden fastholdt, at dødsfaldet var en ulykke, men nu er den ulykkelig mand sigtet for uagtsomt manddrab.

Overvågningsvideo fra skibsdækket, som bliver brugt i retssagen mod ham, viser, hvordan han løfter den lille pige op på et gelænder, så hun bedre kan se ud.

EXCLUSIVE: Salvatore Anello, the grandfather charged with negligent homicide after his 18-month-old granddaughter fell from the window of a cruise ship, opens up to @DavidBegnaud: "I remember screaming that I thought there was glass."



I et interview med tv-stationen CBS forklarer han, at han troede, at der var glas i vinduet, som ville forhindre barnet i at falde.

»Jeg troede, der var glas. Det bliver jeg ved med at sige til mig selv. Det er, som om jeg bliver ved med at opleve det, og jeg troede bare, at der var glas. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige til dig,« siger den grådkvalte mand til tv-stationens journalist. Den lille pige styrtede 45 meter ned og ramte betonen på kajen i San Juans. Hun blev erklæret død kort tid efter.

»Jeg kan huske, at jeg prøvede at finde hende på gulvet, og da så jeg hende falde. Jeg så hende falde. Jeg så hende falde, og jeg kunne bare ikke tro det.«

CBS har talt med bedstefaderen i denne uge, hvor sagen kommer for retten. Selve dødsulykken fandt sted i sommer på et krydstogtskib fra selskabet Royal Caribbean Cruise.

Chloe var 18 måneder gammel, da hun den 7. juli døde efter at være faldet ud af et vindue på 11. etage på et cruiseskib. Foto: Facebook Vis mere Chloe var 18 måneder gammel, da hun den 7. juli døde efter at være faldet ud af et vindue på 11. etage på et cruiseskib. Foto: Facebook

Salvatore Anello bliver ved med at vende tilbage til, at han troede, der var glas i vinduet.

»Og jeg tænkte: 'Åh, gud'. Og jeg tror, at jeg i et øjeblik var i chok, og jeg stod bare der. Og så kan jeg huske, at jeg skreg, at jeg troede, at der var glas.«

Også bedstefaderens advokat forsøger at bruge det faktum, at der ikke var advaret om, at der ikke var glas i vinduet, som et forsvar for ham.

»Hvis det er tilfældet, og de (krydstogtselskabet, red.) ikke ønsker, at nogen skal sidde på gelænderet, så skulle de sige det. Der var ikke noget skilt, der oplyste om det. Der var ingen advarsler. Ingenting,« siger advokaten Michael Winkleman.

Granddad who 'dropped toddler from cruise ship' says nothing is worse than grief: Salvatore Anello, who is charged with negligent homicide, said: 'They can't do anything worse to me than has already happened.'

Hvis Salvatore Anello bliver kendt skyldig i uagtsomt manddrab, risikerer han op til tre års fængsel.

I denne uge har Salvatore Anello også talt med tv-stationen NBC News, og til dem fortæller han, at han ikke frygter en straf:

»De kan ikke gøre noget ved mig, som er værre end det, der allerede er sket.«

»Hun var sådan en smuk, lille pige.«