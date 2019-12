Alan og Kimberly Wiegand får aldrig deres datter igen.

Men vinder de den retssag, de har anlagt mod ejeren af det krydstogtskib, hvor deres datter mistede livet, bliver de millionærer.

Chloe Wiegand var kun 18 måneder gammel, da hendes bedstefar - Kimberleys far - tabte den lille pige ud gennem et vindue på det krydstogtskib, hvor familie holdt ferie.

Den lille pige faldt 45 meter direkte i døden ned på havnekajen i Puerto Rico.

Tragedien har ramt familien hårdt, og bedstefaderen - Salvatore Anello - er siden blevet anklaget for uagtsomt manddrab.

Tragedien har ramt familien hårdt, og bedstefaderen - Salvatore Anello - er siden blevet anklaget for uagtsomt manddrab.

I november stod han frem på tv-stationen CBS og fortalte grådkvalt, hvordan han løftede sin datters datter op på et gelænder, så hun bedre kunne se ud. Han beskrev, hvordan han overså, at vinduet var åben og i et splitsekund mistede grebet om pigen.

»Jeg troede, der var glas,« fortalte han i programmet This Morning og tilføjede med tårer i øjnene:

»Jeg kan huske, at jeg prøvede at finde hende på gulvet, og da så jeg hende falde. Jeg så hende falde. Jeg så hende falde, og jeg kunne bare ikke tro det,« fortalte han.

Men selv om myndighederne udnævner den ulykkelige bedstefar som årsagen til tragedien, ser Chloes forældre anderledes på det.

De mener nemlig, at det er krydstogtsselskabet, der er ansvarlig for deres datters død, og derfor lægger de nu sag an mod selskabet Royal Caribbean for grov forsømmelse af sikkerheden på skibet.

Ifølge forældrene burde der have været en advarsel foran vinduet, som angav, at vinduet kunne åbnes. Og de mener faktisk ikke, at så store glasvinduer burde kunne åbnes af passagerne uden, at de blev advaret om, at det kunne være farligt.

»Fire enkle ord - 'Forsigtig, vinduet kan åbnes' - og vi ville ikke tale om den her sag. Et klistermærke med Royal Caribbean-logoet, hvad som helst, og Chloe ville stadig være hos os,« siger forældrenes advokat, Michael Winkleman, til Daily Mail.

Avisen har fået adgang til en række helt unikke billeder taget fra skibets 11. dæk få minutter efter tragedien.

På et af dem kan man se, hvordan et gelænder er cirka en halv meter foran det åbne vindue. Nede på kajen ses et blåt telt, hvor liget af den lille pige ligger.

Billedet er en del af dokumentationen i sagsanlægget mod krydstogtselskabet Royal Caribbean.

Hvis forældrene får medhold, kan det sørgende par - ifølge den britiske avis - gøre krav på ubegrænset dækning for smerter og psykiske lidelser.