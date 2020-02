Nogen vil måske indvende, at Salvatore Anello allerede har fået straf nok.

Resten af livet må han leve med visheden om, at hans 18-måneder gamle barnebarn faldt i døden, da han stod med hende i sine arme.

I juli sidste år tabte han den lille pige - Chloe Wiegand - da han holdt hende op i et vindue på et krydstogtskib.

Billedet af pigen, der bliver ved med at falde gennem luften, hjemsøger fortsat den ulykkelige bedstefar.

Og mon ikke han mere end en gang har ønsket, at han kunne rejse tilbage i tiden og ændre det fatale øjeblik, hvor han stod med sit barnebarn på 11. etage øverst på krydstogtskibet Freedom of Seas i havnen i Puerto Rico.

Salvatore Anello har tidligere forklaret, at han troede, at der var glas for vinduet, og derfor mistede grebet om pigen.

Et splitsekund og tragedien var total:

Babyen styrtede de 45 meter ned på betonen på havnekajen i San Juans. Kort tid efter blev hun erklæret død.

I begyndelsen nægtede Salvatore Anello sig skyldig i uagtsomt manddrab, og den lille piges forældre lagde sag an mod krydstogtselskabet, som familien holdt ansvarlig for tragedien.

Nu siger familiens advokat imidlertid til tv-stationen NBC News, at han vil erkende sig skyldig for at få en mildere straf.

Ifølge tv-stationen har bedstefaderen angiveligt indgået en aftale med anklagemyndigheden, så han undgår fængselsstraf.

Advokaten Michael Winkleman siger, at aftalen, er indgået 'af hensyn til familien, så de kan lukke dette skrækkelige kapitel og fokusere på at sørge over Chloe.'

Datoen for retssagen ligger endnu ikke fast.

Det civile søgsmål, som forældrene har anlagt mod Royal Caribbean, som ejer krydstogtskibet, er endnu ikke afgjort.

Den lille pige og hendes mor opholdt sig i et badeområde på det 11. dæk. Da hendes mor måtte gå et øjeblik, tog bedstefaderen sig af barnet.

»Hr. Anello holdt nøje øje med Chloe, mens hun legede. Chloe gik hen til en nærliggende glasvæg på det samme dæk, og hendes bedstefar gik med hende,« fortæller advokaten.

Bedstefaderen fastholder, at han var overbevist om, at der var glas i det åbne vindue på skibet, hvor han holdt pigen op, så hun kunne slå mod ruden. Hun gled ud af hans hænder og faldt i døden.

Forældrene har hæftet sig ved, at der ikke var skilte på steder, der angav, at vinduet var åben.

Bedstefaderen har også forklaret, at han er farveblind, så han ikke kunne skelne mellem de tonede lukkede vinduer og det åbne vindue.

»Vi bebrejder dem naturligvis, at de ikke har større sikkerhed på 11. dæk på skibet. Der er en million ting, de kunne have gjort for at gøre det mere sikkert,« sagde moderen Kim Wiegand sidste sommer til tv-programmet Today.