70-årige Chen San-yuan fra Taiwan er blevet godt og grundigt bidt af at spille Pokémon Go.

Indbyggerne i Taipei ser ham jænvligt i gadebilledet på en cykel, der ikke er helt som de andre. På styret har han nemlig monteret hele 11 telefoner og ni powerbanks, så han har over 20 timers spilletid til sammen. Ofte cykler han rundt i byen til klokken 4 i om natten og fanger Pikachu, Tyranitar, Alakazam og de andre monstre i spillet, skriver Daily Mail.

Foto: DAVID CHANG/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: DAVID CHANG/EPA/RITZAU SCANPIX

Barnebarnet introducerede ham til spillet tilbage i 2006, og nu bruger han 10.000 kroner om måneden på spillet. Dels på udstyret, dels på køb af bolde og andet inde i selve appen. Han drømmer om at have 15 telefoner på styret. På de nuværende 11 har han nået level 30 i spillet - og det kommer derfor til at tage noget tid, før han kan få flere ombord.

Spillet har ifølge ham afværget Alzheimers, ligesom det har givet ham kontakt til andre spillere på hans alder. Efter han har optrådt i taiwansk tv er han blevet en stjerne, der omtales som 'Onkel Pokémon'.

