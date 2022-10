Lyt til artiklen

Den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal, beder nu om mere hjælp fra Tyskland.

Og ikke mindst om hurtig hjælp.

Det fortæller han ifølge VG i et interview med søndagsudgaven af den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

I interviewet fortæller han, at man venter på mere ammunition – og at man har brug for den nu.

»Det handler bogstaveligt talt om dage,« siger premierministeren.



Udover ammunition beder han også om såkaldte 'jammere', der kan bruges til at sætte de kamikazedroner, som russerne sender ind over landet, ud af spillet.

Hvorfor han beder om militærhjælp – og hurtig militærhjælp – melder historien i første gang ikke noget om.

De seneste dage har Ukraine dog været ramt af en ny angrebsbølge fra de russiske styrker.

Blandt andet blev landet – ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj – natten til lørdag ramt af 36 raketter i 'et massivt angreb', som særligt var rettet mod den kritiske infrastruktur.

Derudover har blandt andet hovedstaden, Kyiv, været ramt af angreb med de såkaldte 'kamikazedroner' – der ødelægges under angrebet, hvorfor de har fået det tilnavn.

