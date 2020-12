Thailandske demonstranter samledes torsdag foran Bangkoks FN-kontorer, hvor de bad verdensorganisationen om at lægge pres på regeringen. De bør ophæve loven om at fornærme den kongelige familie.

Det var egentlig på kongens opfordring blevet besluttet, at den lov (artikel nr. 112 hedder den) for øjeblikket ikke skulle bruges. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Men i slutningen af november sagde premierminister Prayuth Chan-ocha, at regeringen vil intensivere sine handlinger og bruge alle love, alle artikler, til at tage affære mod demonstranter, som har brudt loven.

'Det kan betyde, at de bruger artikel 112 til at anholde protestledere,' skriver aktivisten Tanawat Wongchai på Twitter.

Denne demonstrant reagerer på en røgbombe, der er smidt af en anden demonstrant, men politifolk står vagt. Foto: REUTERS / Krit Phromsakla Na Sakolnakorn Vis mere Denne demonstrant reagerer på en røgbombe, der er smidt af en anden demonstrant, men politifolk står vagt. Foto: REUTERS / Krit Phromsakla Na Sakolnakorn

Og det er netop, hvad der sker. Loven bruges nu til at undertrykke demonstranterne.

23 ledere af ungdomsrevolten kan se frem til sigtelser for at fornærme kongen, fordi de forlanger, at monarkiet bliver reformeret. De forlanger også, at der bliver kigget nærmere på den kongelige families finansielle arrangementer.

Æreskrænkelsesloven beskytter ellers den meget velhavende konge, Maha Vajiralongkorn, og hans kongelige familie fra kritik. Det kan give fængsel imellem tre og 15 år, hvis man forbryder sig mod artikel 112.

Loven har eksisteret i Thailand i mere end et århundrede. Den blev sidste gang strammet i 1976.

Denne demonstrant giver en trefingret hilsen, mens han tager del i opfordringen til at stoppe artikel 112. Foto: JACK TAYLOR Vis mere Denne demonstrant giver en trefingret hilsen, mens han tager del i opfordringen til at stoppe artikel 112. Foto: JACK TAYLOR

Brugen af loven har stort set været sat i stå siden 2018, men premierminister Prayut Chan-ocha gav i slutningen af sidste måned grønt lys til at benytte den igen.

Parit 'Penguin' Chiwarak, en af protestlederne, som er blevet sigtet efter loven, siger, at han frygter, den vil skabe yderligere splid mellem de unge demokratiaktivister og de mere konservative, der bakker op om monarkiet.

»I et demokratisk system er der intet behov for … legale angreb. Vi kan have forskellige opfattelser, men alligevel leve fredeligt sammen.«

Hundredvis af demonstranter mødte også op ved Bangkoks mindesmærke, der hylder de demokratiforkæmpere, som mistede livet under en militærmassakre i 1973.

En politimand står vagt ved nogle skibscontainere, der er sat op for at forhindre demonstranterne i at komme frem. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere En politimand står vagt ved nogle skibscontainere, der er sat op for at forhindre demonstranterne i at komme frem. Foto: SOE ZEYA TUN

I løbet af natten satte politiet skibscontainere på tværs af vejene, og de satte pigtråd op for at forhindre demonstranterne i at gå mod regeringsbygningen, det kongelige palads og andre steder, de ikke må komme.