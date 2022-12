Lyt til artiklen

I fredags blev det lokale politi i den amerikanske delstat Florida tilkaldt til en Taco Bell-restaurant, hvor en mand angivelig var i gang med et indbrud.

Ved restauranten mødte de en aggressiv og narkopåvirket mand.

Da politiet tjekkede mandens id, kunne de hurtigt konstatere, at han i den grad var kendt i registrene.

Eric Nelson, som manden hed, havde nemlig en 26 år lang kriminalhistorik, der blandt andet indebar en dom for sexforbrydelser.

Men i fredags blev han altså anholdt for indbrudsforsøg og besiddelse af narkotika, som betjentene fandt i hans rygsæk.

Herefter blev han fragtet til den lokale politistation, og så gik det ellers galt.

Det skriver Fox News og flere andre amerikanske medier.

Eric Nelson blev nemlig vred på politibetjentene og påstod, at han ikke havde sovet i fem dage.

Personalet fik ham smidt ind i en celle, men her gik Eric Nelson angivelig så meget amok, at en læge fik ham henvist til et mindre fængsel i byen, hvor han kunne blive overvåget af lægefagligt personale.

Han nåede dog kun at ankomme til et omklædningsrum i det nye fængsel, før han gik til angreb på tre fængselsansatte.

Eric Nelson både slog, sparkede og bed de tre ansatte, der kæmpede for at få lagt ham ned på jorden.

Det lykkedes til sidst, og sammen kunne de bære den narkotikapåvirkede mand ind i hans egen celle.

Eric Nelson blev placeret på cellens gulv, så fængselsbetjentene kunne fjerne håndhjernene, men her bemærkede de så pludselig, at han ikke længere trak vejret.

Straks blev flere læger tilkaldt, der med en hjertestarter forsøgte at genoplive Eric Nelson.

Men uden held. Han blev viderebragt til en hospital, hvor han blev erklæret død. Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort.