Det var fint nok at bo på Trump Avenue indtil stormløbet mod Kongressen, fortæller beboer.

Engang var det en god måde at starte en samtale på at fortælle, at man boede på Trump Avenue i Canadas hovedstad, Ottowa.

Men nu synes beboere på vejen opkaldt efter USA's ekspræsident ikke længere, at det er sjovt, og flere vil have vejnavnet ændret

Trump Avenue er en rolig vej med masser af murstenshuse, garager med plads til to biler, og børn, der spiller hockey i indkørslerne.

Bonnie Bowering flyttede dertil i 2008.

- Tidligere når jeg fortalte folk, at jeg bor på Trump Avenue, så tilføjede jeg ofte: "Ja, det er The Donald." Herefter sendte folk mig et smørret grin eller sagde, at det gjorde dem ondt. Sådan noget i den stil, siger hun.

- Men nu - efter at han har forsøgt at underminere demokratiet og opildnet til oprør, et voldeligt angreb på Kongressen i USA - så er det på tide at ændre navnet.

- Trump fortjener ikke den ære, og det er upassende at have en vej opkaldt efter ham i Canadas hovedstad.

Mindst 50 procent af beboerne skal gå med til en navneændring, før processen kan sættes i gang.

Herefter går der typisk flere måneder, før den bliver gennemført.

/ritzau/AFP