Der var stearinlys i vinduerne, og flagene vajede på halv stang.

Onsdag deltog mange af borgerne i den norditalienske by Caldes i begravelsen af den 26-årige Andrea Papi.

Landsbyen er i sorg efter, at den unge kondiløber i sidste uge mistede livet under en løbetur på en skovsti i Trentino-området.

Han blev overfaldet af en bjørn og døde af de dybe sår i halsen, på armene og i brystet, som bjørnen påførte ham.

Det var det første dødelige bjørneangreb i Italien nogensinde.

Beboerne i Caldes er i sorg, men de er også vrede.

»Landsbyen er i oprør, vrede. En af vores drenge er død. Vi er i sorg, men vi er også vrede, fordi han døde af et bjørneangreb,« siger borgmesteren i byen, Antonio Maini, til BBC.

Og borgmesteren tilføjer:

»En hændelse, der aldrig burde være sket.«

Bjørneangrebet har fået debatten om vilde dyr i området til at blusse op igen. Bjørnen er nemlig en beskyttet dyreart i Italien og blev genintroduceret i den italienske natur mellem 1996 og 2004. Det skete i et håb om, at bjørnene ville sprede sig over Alperne, men de er stort set blevet i Trentino-området.

Myndighederne har nu indledt en intens jagt på dræberbjørnen, som ved hjælp af dna er blevet identificeret til at være den 17 år gamle hun JJ4.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at lokalisere bjørnen og garantere sikkerheden for de lokale beboere,« sagde Maurizio Fugatti, præsidenten for den selvstyrende provins Trentino, til BBC.