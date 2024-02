Det er i virkeligheden kun en lillebitte fordybning i fortovet.

Men den har i den seneste måned skabt nærmest kaotiske tilstande i et ellers roligt område af den amerikanske storby Chicago.

»Det er faktisk lidt skørt,« som den lokale beboer Cindy Nelson siger til The Washington Post.

Hun har med egne øjne set de stigende folkemasser, der dag efter dag står i kø for at se det, der kaldes 'Chicago Rat hole', eller 'Rottehullet i Chicago'.

Mange mennesker kommer forbi hver eneste dag. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mange mennesker kommer forbi hver eneste dag. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix

Som navnet antyder er der tale om et aftryk i fortovet, som har form som en rotte – eller måske et egern, som nogle mener. Sandsynligvis er dyret endt der, mens cementen endnu var våd.

I virkeligheden har det pudsige rottehul været dér i mange år, men den seneste måneds vanvid begyndte 6. januar med et opslag på X.

Her delte den lokale kunstner og komiker Winslow Dumaine et billede af rottehullet med teksten: 'Var nødt til at foretage en pilgrimsrejse til Rottehullet i Chicago.

Det så sådan ud:

Had to make a pilgrimage to the Chicago Rat Hole pic.twitter.com/g4P44nvJ1f — Gatorade Should Be Thicker. (@WinslowDumaine) January 6, 2024

Og så gik det amok.

Opslaget har indtil videre fået mere en fem millioner visninger, og rigtigt mange har også villet se rottehullet i virkeligheden på West Roscoe Street.

Men de lokale er ved at have fået nok af de lange køer, hvor folk hver dag lægger mønter, mad, alkohol og andre løjerlige ting for at hylde den rotte, der har lagt skikkelse til aftrykket.

Et par er endda blevet gift ved hullet, andre har friet.

Smiiiiiil. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Smiiiiiil. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix

Som en anonym kvindelige beboer i området siger til NBC News:

»Jeg har sagt, at det føles som at bo på Bourbon Street i New Orleans (kendt festgade, red.), fordi folk kommer og drikker, råber, spiller musik og tager billeder af stoffer ved siden af rottehullet for at se seje ud,« siger hun:

»Jeg ved, de har det sjovt, og jeg vil ikke være den, der ødelægger festen: Men altså, forsvind fra mit fortov. Det er mit hus, og jeg vil bare gerne have en rolig weekend herhjemme, og det er altså et beboelsesområde.«

Andre lokale mødes dagligt for at fjerne alle de genstande, der bliver lagt. Ikke mindst maden – for at den ikke skal tiltrække det, det hele handler om: Rotter.

'Ofringer' til rottehullet. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 'Ofringer' til rottehullet. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix

At der er stærke følelser omkring den lille fordybning i fortovet kunne ses, da rottehullet midt i januar pludselig var fyldt op med en cementlignende substans – hvilket dog hurtigt blev fjernet af flere rottehulsentusiaster.

Manden, der kickstartede galskaben, kunstneren og komikeren Winslow Dumaine, har også opfordret besøgende til at tage hensyn.

»Hej allesammen, jeg vil ikke spolere det sjove, men hvis du skal besøge rottehullet, så respekter venligst nabolaget. Det er lige ved siden af en beboelsesejendom, og jeg får klager over støj og postyr,« har han skrevet på X.

Men måske det hele får en ende for beboerne.

Hullet fylder egentlig ikke meget i fortovet. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hullet fylder egentlig ikke meget i fortovet. Foto: Scott Olson/AFP/Ritzau Scanpix

For nu er polemikken nået op på et politisk niveau.

Her er det nu kommet på tale at flytte den del af fortovet med rottehullet. Til et sted, måske en park, hvor der er plads til folkemængderne.

Jeff VanDam, der bor kun få huse væk fra den nye seværdighed, vil dog være ærgerlig, hvis det skulle ske.

»Rottehullet har været med til ændret billedet af den her hårdkogte by, hvor rotten nu er blevet gjort til et hæderstegn. Det er noget, Chicago er god til,« siger han til The Washington Post.