Beboerne i en treetagersbygning i den thailandske by Samut Sakhon, der ligger cirka 40 kilometer vest for hovedstaden Bangkok, måtte flygte ud på gaden onsdag aften.

Uden varsel gav bygningen nemlig efter og sank næsten en halv meter. Det skriver Bangkok Post.

Kollapset skete klokken syv om aftenen – men der blev ikke rapporteret om nogen tilskadekomne.

Bygningen har tre etager med 10 værelser på hver, og 29 af dem er lejet ud til omkring 50 personer.

Her kollapser treetagersbygningen. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Her kollapser treetagersbygningen. Foto: Affotograferet fra video

De fleste af lejerne er fabriksarbejdere, og mange af dem var hjemme, da ulykken skete, rapporterer medierne.

Overvågningskameraer viser selve ulykken ske. Pludselig får bygningen et skub nedad mod grunden, og der kommer en masse støv og faldende murbrokker.

Bygningen bliver godt nok stående, men den hælder bagud. De bærende søjler på forsiden af bygningen er revet over i toppen.

Indbyggerne kom alle ud i tide, og de var i stand til at forlade stedet uskadt.

Men mange var nødt til at bryde ud af deres hjem, for dørene var enten gået i baglås eller blokeret. Ifølge beboerne var der revner i alle væggene og lofterne.

Ejeren af bygningen er den 68-årige Yiem Kladcharoen. Hun oplyste, at bygningen blev opført for fem år siden, og at piloteringen gik 21 meter med i jorden.

Hendes beboere skal nu genhuses i en ny bygning, hvor piloteringen går hele 30 meter ned i jorden!

De lokale myndigheder har spærret den beskadigede bygning af og afventer nu en undersøgelse.