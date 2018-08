Et ustabilt norsk fjeld udløser for fjerde år i træk evakueringer af frygt for stort stenskred.

Oslo. Beboere tæt på en side af det norske fjeld Mannen er blevet evakueret, fordi geologiske eksperter frygter, at et stort stenskred i den nære fremtid.

Beboere omkring fjeldsiden Veslemannen er tidligere blevet evakueret, uden at fjeldet er kollapset.

I en pressemeddelelse oplyser den lokale politimester, at der er indført færdsels- og opholdsforbud under Veslemannen i Rauma Kommune.

De geologiske myndigheder, der overvåger fjeldet, er underlagt det norsk vand- og energidirektorat. Her har man hævet fareniveauet for jordskred til rødt, hvilket er øverste niveau.

Fjeldet Mannen er 1294 meter højt og ligger på den vestlige side af dalen Romsdalen og elven Rauma, der løber ud mod vestkysten ved byen Molde syd for fjeldene i Trollheimen.

Selve fjeldet ligger 44 kilometer sydøst for byen Molde med omkring 27.000 indbyggere og 13 kilometer syd for Åndalsnes med 2300 indbyggere.

Veslemannen udgør en mindre sektion af det ustabile fjeldparti. Sektionen befinder sig i 1100 og 1200 meters højde og har en volumen på mellem 120.000 og 180.000 kubikmeter.

Siden 2009 er fjeldet blevet overvåget, fordi der er en alvorlig risiko for et stenskred.

Myndighederne har forsøgt at fremprovokere, hvad man anser for et uundgåeligt stenskred ved at pumpe vand ned i fjeldets sprækker. Det er endnu ikke lykkes at få fjeldet til at brække i stykker.

Hvert år siden 2014 er flere huse og fritidsboliger også blevet evakueret i en periode på grund af fjeldets ustabilitet. Geologer har hver gang frygtet et større stenskred, men den ustabile del af fjeldet er forblevet, hvor det er.

/ritzau/NTB