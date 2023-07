Den lille dreng på blot to og et halvt år virker som fuldkommen forduftet.

Men i et forsøg på at finde spor efter ham, har politiet gennemsøgt alt – og endda kigget i folks frysere.

Det fortæller en lokal beboer i den lille franske landsby Le Vernet beliggende i De Franske Alper til BFMTV.

Beboeren – en landmand, der omtales som Pierre – fortæller, at både han og de andre beboere er blevet afhørt af efterforskerne i sagen om den savnede dreng Émile.

Her ses den officielle efterlysning af den savnede dreng Émile. Foto: AFP PHOTO / GENDARMERIENATIONALE_TWITTER

»De gennemsøgte alt i husene, selv fryserne,« forklarer han.

Til det franske medie forklarer manden, der har boet i området i mere end 40 år, at han siden i søndags – dagen efter Émiles forsvinden – har hjulpet gendarmerne med at finkæmme området.

»Vi har gjort alt. Jeg viste dem endda til hytten, som børnene kan lide at gå på opdagelse i. Men der var intet. Stadig ingenting,« siger beboeren.

Émile, der er to og et halvt år, blev lørdag passet af sine bedsteforældre i byen Le Vernet, hvor han blandt andet løb rundt ude i deres have og legede.

Flere hundrede har deltaget i eftersøgningen af Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Mens bedsteforældrene kortvarigt var væk for at pakke deres bil til en udflugt, forduftede han.

På det tidspunkt var klokken 17.15 lokal tid.

Siden har en storstilet eftersøgning været i gang for at finde den lille dreng med de brune øje og det blonde hår.

Men ingen spor er indtil videre blevet fundet. Slet ingen.

Onsdag fortalte anklageren i Digne-les-Bains, Rémy Avon, at der er blevet indsamlet 'en betydelig mængde' data i forbindelse med afhøringer, undersøgelserne ude i marken og fra det tekniske og videnskabelige arbejde, især i form af telefondata, skriver Le Parisien.

Her ses et billede fra eftersøgningen mandag. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

»Måske har vi, uden at vide det, indsamlet et afgørende spor, som endnu ikke er blevet analyseret,« lød det i den forbindelse.

Onsdag aften annoncerende myndighederne også 'en anden fase' i efterforskningen, hvor man senere torsdag vil indstille selve eftersøgningen – for i stedet at se nærmere på de bevismaterialer, der er indsamlet.

Samtidig slog Rémy Avon igen fast, at det endnu ikke vides, hvorfor Émile forsvandt – eller hvordan.

»Alle hypoteser er stadig gyldige, ingen af dem er foretrukket, og ingen er udelukket,« insisterende han ifølge Le Figaro.

Tilbage i den lille by Le Vernet har snakken efter sigende blandt andet gået på, om den lille dreng kan være forsvundet i forbindelse med en tragisk trafikulykke, som en gerningsperson efterfølgende har forsøgt at dække over ved at skjule drengen.

Men den teori tror Pierre ikke på, forklarer han til BFMTV.

»Der bor nærmest ingen i landsbyen. Man ville have fundet blod,« siger han og tilføjer:

»Nej, det hænger bare ikke sammen.«