En mand med en motorsav skaber i øjeblikket frygt og frustration i en boligforening i Viborg.

Manden går nemlig sine egen veje med motorsaven og fælder de træer, han har lyst til, i beboernes fælles have.

Til TV Midtvest fortæller Kaj Jensen, som bor på stedet, at han og andre forældre ikke længere tør lade deres børn bruge den fælles have af frygt for manden.

Den seneste uge har motorsavsmanden nemlig gået rundt i haven og fældet flere store træer i haven.

Beboerforeningens bestyrelse tager afstand fra mandens fremfærd og har forgæves forsøgt at stoppe ham.

Nu er han meldt til politiet, som også har beslaglagt motorsaven og mandens bil og trailer. De to sidstnævnte ting var ikke registreret.

Selv forklarer manden, at han mener, der trænger til at blive ryddet op i haven.

På trods af politiets indgriben er Kaj Jensen ikke optimistisk. Han frygter, at motorsavnsmanden fortsætter.

Sagen har dog også haft en positiv sidegevinst, forklarer han til tv-stationen.

»Før hilste jeg bare kort på mine naboer. Nu snakker vi sammen – rigtig sammen – og taler meget om den her sag, og hvad vi skal gøre ved det. Vi har aldrig oplevet noget lignende, og det er sket fra den ene dag til den anden. Men det har i hvert fald fået os til at tale sammen.«