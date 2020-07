Mere end 130.000 fans så med, da Beatles-stjernen Ringo Starr inviterede til virtuel fest på sin fødselsdag.

Med lidt hjælp fra sine kendisvenner fejrede Beatles-stjernen Ringo Starr sent tirsdag aften dansk tid sin 80-års fødselsdag med et stort virtuelt arrangement.

Mere end 130.000 fans så med, da trommeslageren spillede og fremviste arkivoptagelser af hits som "Come Together," "All You Need is Love," og "With a Little Help From My Friends" fra Beatles' kæmpe bagkatalog.

Ringo Starr markerer normalt dagen ved at invitere hundredvis af fans til live-koncert, men det kunne ikke lade sig gøre i år på grund af den igangværende pandemi.

- Som de fleste af jer ved, elsker jeg en god fødselsdagsfest. Men det er det forkerte år at invitere til sammenkomster af noget art, lød det på et tidspunkt fra Beatles-stjernen til de mange seere.

Undervejs blev det også til flere hilsner og hyldester fra trommeslagerens kendte venner. Blandt andet musikerne Sheryl Crow og Kenny Loggins samt filminstruktøren David Lynch.

Flere fans havde også håbet på en virtuel genforening mellem Starr og det andet nulevende Beatles-medlem, Paul McCartney, men de måtte se langt efter guitaristen og sangeren, der kun dukkede op sidst i festen i et arkivklip fra en gammel Beatles-koncert.

Det var ikke kun Ringos stjernevenner, der hyldede trommeslageren i løbet af dagen.

Allerede inden festen gik i gang modtog Beatles-stjernen således en fødselsdagshilsen hele vejen fra rummet, da Nasas køretøj Curiosity Rover sendte et billede og lykønskning fra Mars over Twitter.

- Tillykke med de 80 år Ringo. Her er min udsigt til jorden (og Venus) fra Mars' overflade, hvor jeg tænker på dit budskab om fred og kærlighed, lyder det i beskeden.

Ud over at tage del i fejringen blev alle deltagerne til den virtuelle fest også opfordret til blandt andet at donere penge til Black Lives Matter-bevægelsen.

Ringo Starr er verden over kendt for sin humor og sin afslappede personlighed.

Sammen med John Lennon, Paul McCartney og George Harrison udviklede han sig i starten af 1960'erne til et globalt ikon som del af gruppen The Beatles.

/ritzau/AFP