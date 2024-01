Hvad hjertet er fuldt af…

En vært på det hæderkronede BBC havnede torsdag aften i en verbal brøler, som han tilsyneladende selv synes, var lidt pinlig.

BBC-vært Roger Johnson kunne i hvert fald efter alt at dømme have bidt tungen af sig selv, da han i stedet for »ur« (clock) kom til at sige det engelske slagord for det mandlige kønsorgan (cock).

Ifølge Metro opstod fortalelsen, da Johnson i udsendelsen North West Tonight skulle omtale verdens største kukur.

Forget #TheTraitors you should be watching this



BBC North West Tonight presenter Roger Johnson accidentally said 'cuckoo cocks' during a segment about the world's largest cuckoo clock https://t.co/ZYnCe2im2T — Metro (@MetroUK) January 11, 2024

Så snart det uheldige ord kom over hans læber, gentog han flere gange »clock collection« (ursamling, red.).

Og senere lød det:

»Clocks. Det var det, jeg sagde. Bare for at slå det fast.«

Resten af indslaget forløb uden problemer, og både værten og ejeren af uret formåede at sige både »kukur« og »ure« flere gange uden, at det gav anledning til flere frække ord.