Den amerikanske basketball-stjerne Kobe Bryant omkom søndag i en tragisk helikopterulykke, som også kostede en af hans døtre og syv andre personer livet.

Men da BBC i et af sine tv-programmer omtalte sagen, fik et helt særligt videoklip flere seere til at spærre øjnene op.

For manden, der blev vist på billederne, var ikke Kobe Bryant. Det var derimod basketballspilleren LeBron James, der spiller for Los Angeles Lakers - ligesom Bryant gjorde det i hele sin aktive karriere.

Det skriver The Guardian.

ARKIVFOTO af Kobe Bryant (til højre) og LeBron James. Foto: STEFANO RELLANDINI

Det var i programmet 'News At Ten', at BBC viste et indslag om den tragiske ulykke. Men midt mellem videosekvenser og billeder af Kobe Bryant dukkede der pludselig et klip op af LeBron James.

Uden nogen nærmere forklaring.

Og det fik hurtigt flere seere op i det røde felt. Én af dem er Labour-politikeren David Lammy:

'Kobe Bryant og LeBron James ligner ikke engang hinanden. Hvis BBC havde hyret flere sorte producere og redaktører, så ville forfærdelige fejl som det her simpelthen ikke ske,' skrev han på Twitter.

En anden Twitter-bruger - Luke Place - skrev:

'Selv hvis du ikke ved, hvem nogen af dem er, så står James' navn meget tydeligt på bagsiden af hans spillertrøje i hvert eneste klip'.

De mange sure reaktioner nåede hurtigt frem til BBC, som skyndte sig at undskylde.

'I aftenens dækning af Kobe Bryants død brugte vi ved en fejl billeder af LeBron James i en del af indslaget. Vi beklager denne fejl, som falder under vores normale standard for programmet', skrev programmets redaktør, Paul Royall, efterfølgende på Twitter.

Mandag morgen har BBC også omtalt sagen i en artikel.

I den gøres det klart, at det klip, der blev vist af LeBron James, var fra forleden, hvor han slog Kobe Bryants pointrekord.

Men det blev ikke forklaret i forbindelse med indslaget, hvorfor der pludselig blev vist billeder af LeBron James.

Det vides endnu ikke, hvad der førte til, at helikopteren med Kobe Bryant og de otte andre personer om bord styrtede ned.