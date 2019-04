En fleksibel udtræden vil gøre det muligt for briterne at forlade EU, lige så snart de enes om en aftale.

Nøjagtigt en uge før Storbritannien står til at forlade EU, vil EU's præsident, Donald Tusk, foreslå, at briterne tilbydes en et år lang "fleksibel" forlængelse.

Det siger en højtplaceret kilde i EU til BBC.

Planen betyder, at Storbritannien kan træde ud tidligere, hvis parlamentet i London endelig godkender en aftale. Men det kræver, at de 27 landes ledere i EU siger god for aftalen på næste uges topmøde.

BBC nævner dog ikke i sin historie, om en 12 måneders forlængelse indebærer, at briterne skal deltage i næste måneds valg til Europa-Parlamentet.

Ved midnat fredag i næste uge er Storbritannien ikke længere medlem af EU, hvis ikke der er en løsning klar, som både briterne og EU's ministerråd kan enes om.

