En del af Mays partifæller vil fremtvinge premierministers afgang, så brexitaftale ikke kommer til afstemning.

Politiske iagttagere i London siger, at der sker nye forsøg i premierminister Theresa Mays eget parti på at få hende afsat så hurtigt som muligt.

Målet er blandt andet, at hendes senest reviderede brexitaftale ikke kommer til afstemning i parlamentet.

- Der er nye bestræbelser i gang på at tvinge premierministeren til at træde tilbage så hurtigt som muligt, så aftalen ikke når at blive fremlagt i parlamentet.

- Disse bestræbelser ledes af det konservative parlamentsmedlem Nigel Evans, skriver BBC's politiske redaktør, Laura Kuenssberg, på Twitter.

- Situationen er blevet sværere for May natten til onsdag, pointerer Kuenssberg med henvisning til, at konservative parlamentsmedlemmer har planlagt et vigtigt møde onsdag.

Theresa May vil også selv tale om sin nye brexitaftale i parlamentet senere onsdag, mens der er tegn på, at hun står mere og mere svækket i sit eget parti.

Hun appellerer i en erklæring onsdag til Labour om at støtte en ny revideret aftale.

Medlemmer af Labour har sagt, at der er sket for lidt i hendes nye udspil, og en tidligere konservativ minister tvivler på, at den vil nå frem til en afstemning i parlamentet i juni.

Den konservative Boris Johnson, som ønsker at overtage premierministerposten efter May, skriver på Twitter:

- Vi bliver bedt om at stemme for en toldunion og en ny folkeafstemning. Det er et forslag, som er direkte i mod vores manifest - og jeg vil ikke stemme for.

Hvis Mays reviderede aftale bliver godkendt, skal de britiske parlamentsmedlemmer stemme om, hvorvidt der skal holdes en ny folkeafstemning. Først efter en sådan afstemning vil aftalen kunne blive ratificeret, sagde May tirsdag.

- Så til de parlamentsmedlemmer, der gerne vil have en ny folkeafstemning til at bekræfte aftalen: I har brug for en aftale, for at det kan ske, hed det.

Det betragtes som et forsøg på at lokke Labour-medlemmer til at stemme for aftalen. Det vil kunne give hende tiltrængt støtte, efter at flere konservative partifæller er gået imod hende.

/ritzau/Reuters