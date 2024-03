»Det første, du bemærker, når du ankommer, er ikke synet af selve bygningen.«

»Det er lugten.«

Ordene stammer fra BBC-korrespondent Steve Rosenberg, der er til stede ved koncertsalen Crocus City Hall i en forstad til Moskva, der fredag aften dannede ramme for et blodbad, da bevæbnede gerningsmand skød omkring sig.

11 personer er anholdt i kølvandet på angrebet, der menes at have kostet 133 menneskeliv. Voksne som børn.

Koncertsalen brød i brand i forbindelse med skyderiet, og røgen er skyld i flere dødsfald, lyder det fra myndighederne. Foto: Russian Emergencies Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Koncertsalen brød i brand i forbindelse med skyderiet, og røgen er skyld i flere dødsfald, lyder det fra myndighederne. Foto: Russian Emergencies Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge de russiske myndigheder viser foreløbige undersøgelser, at det er såvel skud som røgforgiftning, der er skyld i de mange dødsfald.

For mens kuglerne regnede ned over koncertgængerne, brød der også flammer ud i salen.

Det er mistanken, at branden var påsat. At brandbar væske var blevet spredt og gav ilden gunstige vilkår.

»Luften er stadig tyk af røg, fordi koncertstedet brændte hele natten,« fortæller Steve Rosenberg

Et par ved de blomster, der er lagt som minde om de mange mistede menneskeliv. Foto: Anton Vaganov/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et par ved de blomster, der er lagt som minde om de mange mistede menneskeliv. Foto: Anton Vaganov/Reuters/Ritzau Scanpix

Han reporterer, hvordan talvis af russere aflægger stedet et besøg for at mindes de dræbte og sårede. Og for at forså, hvad der rent faktisk er sket.

»Blandt dem er personer, der så nyhederne på tv og følte, at de var nødt til at komme.«

»Der er også personer, hvis venner var til stede fredag. Og så er der personer, der selv var her under skyderiet.«

Som direkte konsekvens af angrebet har det russiske kulturministerium besluttet at aflyse alle større kulturbegivenheder på ubestemt tid.

Resterne af det, der engang var et af Ruslands mest populære spillesteder. Foto: Maxim Shipenkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Resterne af det, der engang var et af Ruslands mest populære spillesteder. Foto: Maxim Shipenkov/EPA/Ritzau Scanpix

Samtidig har præsident Putin erklæret, at man søndag vil afholde et døgns landesorg.

»Jeg taler til jer på baggrund af den dødelige og barbariske terrorhandling, som har dræbt dusinvis af uskyldige civile, som var vores medborgere, herunder børn, teenagere og kvinder,« sagde præsidenten tidligere lørdag i en tale til nationen.