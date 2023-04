BBC skal have ny formand.

Den britiske medieorganisations hidtidige overhoved, Richard Sharp, meddeler således fredag, at han har opsagt sin stilling. Det skriver en stribe engelske medier, heriblandt Sky News.

Opsigelsen kommer efter, at en undersøgelse ifølge Richard Sharp selv har konkluderet, at hans handlinger har 'givet anledning til en opfattet interessekonflikt'.

Bag den linje ligger en sag om BBC-formandens mulige rolle i ydelsen af et personligt lån i slutningen af 2020 af en bank til den daværende premierminister Boris Johnson.

Uger efter, at lånet blev godkendt, blev Richard Sharp i begyndelsen af 2021 udpeget som ny formand for BBC.

Arkivfoto. Boris Johnson foran 10 Downing Street. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Arkivfoto. Boris Johnson foran 10 Downing Street. Foto: HENRY NICHOLLS

Richard Sharp har tidligere fastholdt, at der ikke var tale om en interessekonflikt, og at han ikke havde spillet nogen rolle i lånegodkendelsen.

Men ifølge rapporten havde Richard Sharp på forhånd, i november 2020, fortalt Boris Johnson, at han havde tænkt sig at søge stillingen.

Og derudover havde han sagt til Boris Johnson, at han ville forsøge at arrangere et møde mellem den daværende premierminister og 'en person, som muligvis kunne assistere den daværende premierminister med den private finansiering'.

Sagen blev imidlertid slet ikke nævnt over for regeringen, da man bad ansøgere til positionen som BBC-formand om at oplyse potentielle interessekonflikter.

Og det gav altså anledning til, lyder det i rapporten, at man kunne opfatte, at der var tale om en interessekonflikt, og at det kunne opfattes som en årsag til, at Richard Sharp i sidste ende blev tilbudt stillingen.

Derudover fandt rapporten, at han har brudt regeringens regelsæt omkring offentlige ansættelser. Det fastholder Richard Sharp var 'utilsigtet'.

BBC-formanden er blandt andet ansvarlig for at beskytte BBC's uafhængighed og for, at organisationen lever op til sine formål – at informere, uddanne og underholde.

Richard Sharp fortsætter foreløbigt i sin rolle, indtil en afløser er udpeget.

»At være formand for denne utrolige organisation har været en ære,« siger Richard Sharp.