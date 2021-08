Vrede corona-kritikere stormede mandag BBC's tv-studier i London.

Episoden udviklede sig dramatisk, da politiet forsøgte at stoppe de ophidsede demonstranter i at bryde ind.

Ifølge The Sun protesterede demonstranterne angiveligt mod indføringen af coronapas og vaccination af børn.

Flere videoer florerer af episoden på sociale medier, hvor man kan se corona-kritikerne forsøge at mase sig gennem de tilstedeværende betjente.

Official Voice protesters against vaccine passports and vaccination of children try storming the BBC studios at white city pic.twitter.com/AWN4ZrGHMb — Willow (@Willow__Bella) August 9, 2021

På en af videoerne kan man se personer inde i BBC's bygning placere stole og borde foran indgangene i forsøget på at stoppe demonstranterne.

På en anden video kan man se corona-kritikerne forme en menneskekæde for at tvinge sig adgang, mens de råber: 'Skam jer!'.

Ifølge det britiske medie lykkedes det dog politiet at holde demonstranterne ude af bygningen.

Politiet har bekræftet, at der har foregået en demonstration, og at deres betjente måtte træde ind, da den eskalerede.

»Der er indtil videre ikke foretaget nogen anholdelser, men vi fortsætter med at undersøge hændelsen,« siger politiets talsperson.

The Sun har forsøgt at få en kommentar fra BBC, men de siger, at de ikke udtaler sig, når det kommer til deres sikkerhedsforanstaltninger.

Ifølge det britiske medie har demonstranterne udtalt kritik mod regeringen, som, de mener, samarbejder med medicinvirksomhederne og medierne om at sprede misinformation om coronavirussen og vaccinerne mod sygdommen.

De mener, at især BBC agerer i regeringens interesse frem for befolkningens.