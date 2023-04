Richard Sharp faciliterede lån på 800.000 pund til premierminister Boris Johnson og blev kort derefter udnævnt til den magtfulde rolle som bestyrelsesformand for BBC.

Det pudsige sammenfald mellem et privat lån til den siddende premierminister og udnævnelsen til et af landets mest magtfulde job, førte til beskyldninger om uetiske vennetjenester og korruption i regeringspartiet.

Bestyrelsesformand Richard Sharp er erklæret konservativ. Han har doneret mere end 400.000 pund til partiet ud af sin anslåede formue på op mod to milliarder kroner. Afsløringerne endte med en nedsættelse af en kommission, som har gransket forløbet.

Det er konklusionen på dette arbejde under ledelse af Adam Heppinstall, som nu har ført til bestyrelsesformandens afgang.

»Der er en mulig interessekonflikt her. Der er en risiko for, at det kan opfattes, som om Richard Sharp fik udnævnelsen, som følge af at han assisterede premierministeren i et privat, financiel anliggende,« står der blandt andet i rapporten.

Der er både vrede og forundring at spore i de mange reaktioner, der kom umiddelbart efter rapportens offentliggørelse.

»Dette svigt har forvoldt enorm skade på BBCs omdømme. Og alvorligt undermineret dets uafhængighed,« siger Labours kulturordfører, Lucy Powell.

BBCs nu forhenværende bestyrelsesformand er kommet med sin udlægning af rapportens konklusion:

»Jeg har besluttet at sætte BBCs interesser over mine egne. Denne sag ville kunne indvirke på korporationens arbejde, hvis jeg forblev i min stilling. Jeg har derfor trukket mig fra min stilling og meddelt dette til indenrigsministeren og bestyrelsen,« skriver Richard Sharp i en pressemeddelelse. Hans afsked blev fredag tv-transmitteret på BBC.

Bestyrelsesformandens afsked er den foreløbige konklusion på et forløb, der har peget på en for høj grad af tæthed mellem ledelsen af landet og af den statsbetalte mediekorporation, hvis fornemmeste opgave er politisk upartiskhed.

Rapporten fastslår blandt andet, at Richard Sharp var den eneste af kandidaterne til det magtfulde job, der havde støtte fra regeringstoppen, og at dette var velkendt. I det hele taget konkluderer rapporten, at parterne var for tætte på hinanden, og at det er svært med sikkerhed at fastslå det nødvendige armslængdeprincip mellem regeringen og BBC.

Også fra de britiske journalister er der skarpe reaktioner.

»Richard Sharp har skamfuldt klæbet sig til bestyrelsesposten i månedsvis, selvom alle omkring ham klart kunne se, at hans tid var ovre,« skriver The National Union of Journalists generalsekretær, Michelle Stanistreet i en pressemeddelelse.

The Times afslørede tidligere i år, at Richard Sharpe introducerede premierminister Boris Johnson for en bekendt, der gerne ville garantere for et personligt lån på 800.000 pund (cirka syv millioner kroner). Boris Johnson var på trods af sin gode løn som premierminister i økonomiske problemer på grund af en dyr skilsmisse og en dyr levestandard.