Som tidligere leder for føderationsrådet har den russiske Sergej Mironov tæt kontakt til præsident Vladimir Putin.

Ifølge BBC har den 70-årige politiker nu adopteret en toårig pige, der er forsvundet fra et ukrainsk børnehjem.

Den toårige Margarita Prokopenko var et af 48 børn, som forsvandt fra et børnehjem i Kherson, da russiske styrker indtog byen.

BBC har fået adgang til pigens adoptionspapirer, og heri er Mironov angivet som fader.

Margarita Prokopenko blev ifølge BBC bortført til Rusland fra et barnehjem i Ukraine, da hun var 10 måneder gammel. Foto: Telegram.

Pigens navn er blevet ændret til Marina Mironov efter, at hun er kommet til Rusland.

Mironov er gift med kvinden, der hentede barnet fra børnehjemmet i 2022.

Dengang var pigen 10 måneder gammel og skulle på sygehuset til behandling for bronkitis.

Børnehjemmets leder blev ringet op af kvinden, der havde været forbi for at kigge på den lille pige. Hun fortalte, at hun var ansvarlig for børnesager i Moskva, og at barnet straks skulle hentes tilbage fra sygehuset.

Den russiske Sergej Mironov, der her er i samtale med præsident Putin, har ifølge BBC adopteret et barn, som er bortført fra et ukrainsk børnehjem. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Da den lille pige var tilbage på plejehjemmet, kom der besked om, at barnet skulle gøres klar til at rejse.

Det fortæller en sygeplejerske fra børnehjemmet til BBC.

Nogle russiske soldater kom herefter og hentede pigen.

Sergej Mironov har ikke ønsket at svare på BBC-historien, men på det sociale medie Telegram har han taget afstand fra 'falske informationsangreb mod ham og familien.'

Ifølge børnehjemmet blev afhentningen af pigen kun begyndelsen. Også pigens halvbror blev ført bort af den russiske politiker Igor Kastyukevitsj. Han har selv lagt en video på Telegram, hvor han siger, at barnet 'skulle flyttes til trygge omgivelser på Krim.'

Ukraine meldte i juni ud, at man har tiltalt en russisk politiker og to ukrainere for at have bortført 48 børn fra et børnehjem i Kherson.

Ifølge ukrainerne er 19.000 børn ulovligt blevet sendt til Rusland.

Den Internationale Straffedomstol, ICC, har af samme grund udstedt en arrestordre på Vladimir Putin, men Rusland anerkender ikke domstolen.