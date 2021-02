Der er risiko for en tredje bølge af coronasmitte, hvis Tyskland ophæver nedlukning, siger Markus Söder.

Tyskland risikerer at blive overskyllet af en tredje coronabølge, hvis den nuværende nedlukning bliver ophævet.

Det siger Markus Söder, der er ministerpræsident for Bayern, forud for et møde onsdag mellem lederne af Tysklands 16 delstater og kansler Angela Merkel.

Deltagerne i mødet skal drøfte, om restriktionerne skal lempes fra 15. februar, eller om nedlukningen, der begyndte i midten af december, skal forlænges.

Grundlæggende tror jeg, at nedlukningen bliver nødt til at blive forlænget, siger Söder i et interview med tvstationen ARD søndag.

Det giver ikke mening at afslutte den nu. Forestil dig, at vi åbner det hele i et hug, og så havner vi i en situation om totre uger, som måske er endnu værre, end det vi har set tidligere. Begår vi en fejl nu, så vil vi få en tredje bølge, lyder det fra Bayerns ministerpræsident.

/ritzau/Reuters