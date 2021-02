Meget tyder på, at vaccine fra det tyske Curevac bliver godkendt om få uger. Det siger tysk minister.

Den verdensomspændende tyske kemi- og medicinalvirksomhed Bayer AG vil næste år begynde at producere Curevacs vaccine mod covid-19. Målet er 160 millioner doser det første år.

Det siger selskabets farmaceutiske leder, Stefan Ölrich.

- Jeg er glad for, at vi har den nødvendige kapacitet til at producere Curevacs mRNA-baserede vaccine, siger han.

Vaccinen fra det tyske Curevac er ligesom Pfizer/BioNTechs baseret på mRNA-teknik. Det indebærer, at et molekyle får kroppen i at producere de proteiner, som man ønsker, at immunforsvaret skal reagere på.

Bayer har ikke produceret vaccine tidligere, men selskabet siger, at det har solid viden og erfaring med udvikling af bioteknologiske produkter.

Meget tyder på, at vaccinen fra Curevac bliver godkendt inden for få uger. Det siger den tyske sundhedsminister, Jens Spahn.

Curevacs administrerende direktør, Franz-Werner Haas, siger, at firmaet også kommer til at producere flere hundrede millioner doser af egen vaccine inden udgangen af 2021.

Den internationale Covax-alliance meddelte mandag, at den venter at levere 35,3 millioner doser af AstraZenecas covid-19 vaccine til 36 caribiske og latinamerikanske lande. Det vil ske inden udgangen af juni.

Den panamerikanske sundhedsorganisation Paho har beregnet, at det er nødvendigt at gøre omkring 500 millioner mennesker i Latinamerika og Caribien immune for at bringe pandemien under kontrol. FN-ordningen Covax, skal sikre vacciner til fattige lande.

/ritzau/Reuters