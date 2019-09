Der har længe floreret rygter om, at den danske topterrorist Basil Hassan er død, uden at de danske efterretningstjenester dog har kunne bekræfte det.

Nu bekræfter Basil Hassans hustru dog selv, at hende mand, Danmarks mest eftersøgte, er død.

Basil Hassans kone går under navnet Umm Baraa hos Islamisk stat, og hun er en hollandsk kvinde.

»Jeg har hørt, at folk ikke tror på, at han er død. Men jeg er sikker på det og forstår ikke, at nogen tvivler. Han døde den 9. eller 10. juli 2017, siger Umm Baraa til DR og fortsætter:

Basil Hassan er herhjemme især kendt som den mistænkte for det mislykkede forsøg på at slå forfatteren og journalisten Lars Hedegaard ihjel i februar 2013 Foto: Bax Lindhardt

»Jeg hørte om hans død via en besked på min telefon, men én fortalte mig det også personligt.«

Umm Baraa fortæller til DR, at hun og Basil Hassan sammen var rejst fra syriske Raqqa til byen Mayadeen, da krigen mod Islamisk Stat kom for tæt på byen.

Herefter skal Basil Hassan ifølge Umm Baraa være rejst tilbage til Raqqa, hvor han er blevet dræbt.

Det stemmer dog ikke med, hvad man tidligere har hørt om Hassans død. I 2017 skrev et libanesisk medie, at han var blevet dræbt ved grænsen mellem Libanon og Syrien.

Efter at være blevet tvunget ud af Islamisk Stats sidste områder, er Umm Baraa lige nu tilbageholdt i IS-lejre sammen med sin og Basil Hassans to-årige datter.

Her befinder der sig tusindvis af kvinder og børn, der ikke kan vende tilbage til deres hjemlande.

Umm Baraa er oprindeligt hollænder. Hun rejste til Islamisk Stat, da hun var teenager i 2014, hvor hun først var gift med en anden IS-kriger.

Basil Hassan er central i en dansk terrorsag, hvor han ifølge politiet har købt og leveret droner til Islamisk Stat.