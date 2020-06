Efter protester genindsætter BBC afsnit fra Halløj på Badehotellet, efter at det var fjernet som racistisk.

BBC vil alligevel ikke fjerne en episode af Halløj på Badehotellet fra dets streamingtjeneste UKTV, siger en talsmand for den britiske tv- og radiostation.

Den var ellers blevet fjernet for at indeholde racistisk sprog, blandt andet i det afsnit hvor skuespilleren John Cleese som Basil Fawlty mange gange gentager "Don't mention the War" over for tyske hotelgæster.

I episoden optræder også den noget demente "majoren", som taler meget lidt pænt om sorte og indere i de tidligere britiske kolonier. Ja, åbenlyst racistisk.

UKTV fortæller, at det i løbet af de kommende dage bringer afsnittet fra 1975 i den uhyre populære BBC-serie tilbage på streamingtjenesten. Men det vil blive ledsaget af "ekstra anvisninger" og advarsler om indholdet.

- Vi vil fortsat se på det indhold, der tilbydes, som vi altid har gjort, hedder det.

Det har vakt stor opstandelse, at BBC på den måde censurerer satire, der netop i en grotesk form udstiller racisme og fordomme.

Mange har på de sociale medier udtrykt forargelse over BBC.

John Cleese anklager på Twitter BBC for at være drevet af "en blanding af marketingfolk og småtskårne bureaukrater".

- Jeg håbede på, at nogen på BBC ville forstå, at der er to måder at lave sjov med menneskelig opførsel.

- Den ene er at angribe det direkte. Den anden er at have en eller anden, som så åbenlyst er en sjov figur, til at tale for den type opførsel, skriver han.

Han kalder de folk hos BBC og UKTV, der tog beslutningen om at fjerne afsnittet "The Germans" som "meget dumme mennesker".

- Vi plejede at le af disse folk. Nu træffer de beslutninger om comedy på BBC, konstaterer han.

/ritzau/