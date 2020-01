Det lykkedes thailandske redningsfolk at redde en basejumper ned i live, efter han havde hængt fast i en klippe i timevis mandag den 13. januar.

Han havde mistet kontrollen over sin faldskærm, som havde fået fat i klipperne på Khao Ok Thalu-bjerget, og han hang fast omkring 175 meter oppe.

Hele optrinnet skete i den sydlige provins Phatthalung. Det skriver New York Post.

Hopperen var østrigske Johannes Klauser, som var klatret op på bjerget mandag formiddag.

Basejumpere har det sidste års tid valfartet til bjerget Khao Ok Thalu i Phatthalung i det sydlige Thailand. Foto: Google Maps Vis mere Basejumpere har det sidste års tid valfartet til bjerget Khao Ok Thalu i Phatthalung i det sydlige Thailand. Foto: Google Maps

Det fortæller Apisak Ratchakwan, som havde en drone, der blev brugt i redningsaktionen.

»Baseret på udregninger fra dronen, så hang han omkring 175 meter oppe på bjergsiden. Han må have dinglet deroppe i fem-seks timer, før vi fik ham ned,« siger Apisak.

En video, der er delt af Freedom Team Drone, viser den hjælpeløse Klauser hænge på den stejle side af Khao Ok Thalu-bjerget.

Der hang han, indtil en redningsmand fik sig firet de 200 meter ned til ham og løsnet ham, så han kunne komme ned fra bjerget i et reb.

Turister begyndte at basejumpe fra bjerget for et år siden, ifølge Apisak.

Han tilføjer, at der hidtil ikke har været nogen ulykker.

Basejumpere benytter faldskærme til at springe ud fra for eksempel høje bygninger. Afsættet kan også ske fra antenner, broer og jorden selv.